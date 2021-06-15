على كرسى متحرك.. أول صور لـ محمد حسين يعقوب بجلسة قضية «داعش إمبابة»

حصلت «الدستور» على أول صور للشيخ محمد حسين يعقوب داخل قاعة جلسة قضية «داعش إمبابة» في مقر مجمع محاكم طرة.

تفاصيل ظهور محمد حسين يعقوب على كرسي متحرك فى محاكمة داعش إمبابة

وظهر محمد حسين يعقوب جالساً على كرسي متحرك في نهاية المحكمة، ويصاحبه أحد أبنائه، وسط حراسة مشددة من أفراد الأمن.

وبدأت الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الثلاثاء، سماع شهادة الشيخ محمد حسين يعقوب، في القضية المعروفة إعلامياً بـ«خلية داعش إمبابة» داخل قاعة المحكمة.

ويشهد مجمع محاكم طرة اليوم الثلاثاء، تشديداً أمنياً في محيط المحكمة بالتزامن مع بدء الجلسة.

وكانت هيئة المحكمة طلبت استدعاء الشيخ يعقوب والشيخ محمد حسان، لسماع أقوالهما ومناقشتهما في الفكر والمنهج الذي يتبعانه.

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وكانت هيئة المحكمة، أصدرت السبت الماضي، قرارًا بضبط وإحضار الشيخ محمد حسين يعقوب، وذلك لتخلفه عن قرار المحكمة باستدعائه بحسب طلب هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية.

وأكد المتهمون في التحقيقات، أنهم يعتنقون ذات الفكر والمنهج الذي يتبعه كل من الشيخ محمد حسان والشيخ محمد حسين يعقوب وأن ما ارتكبوه من جرائم ليست بدافع الإرهاب بل تطبيق لتفاسير الشيخين للشرعية.

وأسندت النيابة للمتهمين تهم الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل الجماعة إرهابية، بأن حازوا وأمدوا ووفروا للجماعة أموالا ومفرقعات ومعلومات، بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.

محمد حسين يعقوب

محمد حسين يعقوب