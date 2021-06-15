«صحة الإسكندرية»: 74سريرًا وأجهزة حديثة لتطوير مستشفى كوم الشقافة (فيديو)

قال الدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إن اليوم شهد افتتاح المرحلة الأولي من تطوير مستشفى صدر كوم الشفافة، التى بدأت أعمالها منذ قرابة العام ونصف، بتكلفة مبدئية بلغت 17 مليون جنيها.

افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والدكتور سعيد السقعان، المبني الجديد بمستشفى صدر كوم الشفافة، بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، الدكتور صبحي رجب مدير المستشفى.

وأضاف أن المبني الذي تم تطويره، يشمل 35 سريرا داخليا، 39 سرير رعاية، وتمت مشاركة المجتمع المدني في تجهيزات الفرش الطبي، كما تم دعم المستشفي ببعض التخصصات الخاصة بالزمالة المصرية، مثل تخصص الرعاية والباطنة، للقدرة التشغيلية للمستشفى.

وأوضح أنه تم تشغيل تجريبي للمستشفي خلال الاسبوعين الماضيين، لوجود ضمن أعمال التطوير، تطوير شبكة الغازات بالكامل، دخول خزان اكسجين سعة 6ألالف لتر، الذي وصل للمستشفي منذ شهر وتم تركيبه وربطه على الشبكة، حيث كان التانك الأساسي المتواجد بسعة 3الاف لتر.

وأشار إلى أنه تم نقل المرضي من المبني القديم بالمستشفى تدريجيًا، حتى اكتمال القسم الداخلي، ويتم بعد ذلك سحب مرضى الرعاية بتشغيل تدريجي، للتأكد من تشغيل الشبكة، لافتا أنه تم زيادة القدرة التشغيلية، حيث تم الدفع بطاقم التمريض، وفنيين تشغيل خاصين بالشبكات، إلى جانب الفرق الطبية.

وأكد أن المستشفى تعمل الآن بتشغيل كامل ومنتظم، كما تم دخولها في لائحة كوفيد 19، لافتًا إلى ان المستشفي ستكون إضافة إلى محافظة الإسكندرية الفترة القادمة.

تطوير مستشفى كوم الشقافة

تطوير مستشفى كوم الشقافة

تطوير مستشفى كوم الشقافة

تطوير مستشفى كوم الشقافة

تطوير مستشفى كوم الشقافة

تطوير مستشفى كوم الشقافة

تطوير مستشفى كوم الشقافة

تطوير مستشفى كوم الشقافة

تطوير مستشفى كوم الشقافة

تطوير مستشفى كوم الشقافة