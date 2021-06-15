نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحرى يتابع سير الامتحانات بكلية الاقتصاد المنزلي

قام الدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري بطنطا؛ بجولة للاطمئنان على سير لجان الامتحانات بكلية الاقتصاد المنزلي، رافق نائب رئيس الجامعة خلال هذه الجولة التفقدية الدكتورة سامية الصافي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وخلال الجولة اطمأن نائب رئيس الجامعة على اتخاذ الكلية جميع التدابير الاحترازية؛ للوقاية من فيروس كورونا المستجد؛ حفاظًا على سلامة جميع الطالبات، وتابع انتظام أعمال الامتحانات والكنترول بالكلية، هذا وقد اتخذت إدارة كلية الاقتصاد المنزلي برئاسة الدكتور محمد راضي، عميد الكلية، عديدًا من الإجراءات الاحترازية في أثناء إجراء الامتحانات بالكلية؛ حيث تعقد الكلية الامتحانات على فترتين؛ منعًا لتكدس الطالبات، ويتم استقبال الطالبات قبل موعد الامتحان بوقت كاف؛ لقياس الحرارة، واتباع إجراءات التباعد، والتعقيم، وارشادهن لأماكن اللجان، كما يتم تعقيم الكلية والمدينة الجامعية بشكل يومي؛ ويتم التأكيد والتنبيه على جميع الطالبات بضرورة ارتداء الكمامات باستمرار داخل الكلية، وعدم السماح لأية طالبة بدخول الكلية من دون الكمامة؛ كما يتم التنبيه على عدم تبادل أي أدوات مكتبية أو شخصية بين الطالبات؛ وتم تقليص عدد الطالبات باللجان؛ تحقيقًا للتباعد بين الطالبات.

وتم تخصيص لجنة للعزل لأي حالات يشتبه في إصابتها، وتم تخصيص مداخل ومخارج مختلفة للطالبات؛ منعًا للتزاحم، كما يتم تعقيم قاعات ومدرجات الامتحان قبل الامتحانات وبين الفترتين: الصباحية، والمسائية، وبعد انتهاء الامتحان؛ كما توجد الطبيبة المختصة بالكلية في أثناء الامتحانات بشكل يومي، تأتي هذه الإجراءات وفقًا لما أقرته لجنة إدارة الأزمات بالجامعة برئاسة فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة؛ توفيرًا لكل سبل الأمان والراحة والهدوء للطالبات في أثناء إجراء الامتحانات.

وفي سياق آخر، حرص الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، ونوابه على الاطمئنان على أبنائهم الطلاب والطالبات في مختلف الكليات؛ للوقوف على سير الامتحانات ومستوى الأسئلة.

وخلال لقائه مع الطلاب أعلن رئيس الجامعة أن لجنة الأزمات بجامعة الأزهر تتابع سير العمل بلجان الامتحانات بمختلف الكليات؛ من خلال لجان المتابعة التي تتبع مكتب فضيلة الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة، والتي تجوب جميع الكليات.

وأوضح رئيس الجامعة أنه جنبًا إلى جنبٍ مع جهود ضبط العملية الامتحانية، وهناك جهود أخرى تبذل في الكنترولات، تواصل العمل الدائم والمستمر من خلال تصحيح المواد، خاصة للفرق النهائية؛ من أجل الانتهاء من تصحيح ورصد ومراجعة النتائج وسرعة اعتمادها، خاصة الفرق النهائية؛ لحاجتها لتقديم أوراقها إلى مناطق التجنيد.

وأضاف رئيس الجامعة أن ظروف جائحة كورونا كانت التحدي الأكبر الذي عملت إدارة الجامعة بأكملها على تخطيه وتفادي وقوع أي أضرار ناجمة عنه، مؤكدًا أن الجامعة نجحت في تحقيق هذا بفضل الله -تعالى- وتكاتف جميع منسوبي الجامعة بالقاهرة والأقاليم؛ من خلال الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، والتعايش مع الوضع القائم بوصفه جائحة عالمية ضربت العالم كله شرقًا وغربًا شمالًا وجنوبًا.

وفي ختام جولته حرص الطلاب على التقاط الصور التذكارية مع رئيس الجامعة، ونواب رئيس الجامعة، وقام رئيس الجامعة بتوزيع بعض الهدايا الرمزية على الطلاب.