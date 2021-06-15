الثلاثاء 15 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

اليابان: مضاعفة جرعات لقاح «كورونا» للعاملين بالألعاب الأوليمبية

لقاح كورونا
لقاح كورونا

 أعلنت اليابان عن مضاعفة جرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا المخصصة للعاملين في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة بالعاصمة طوكيو، لتصل إلى 40 ألف جرعة بدلًا من 20 ألف جرعة.
وقالت وزيرة الأوليمبياد اليابانية تامايو ماروكاوا، في بيان اليوم الثلاثاء، إن حكومة بلادها توصلت مؤخرًا إلى اتفاق مع شركة فايزر الأمريكية بشأن جرعات اللقاح، وذلك بعد أن توصلت اللجنة الأوليمبية الدولية أيضًا إلى اتفاق مع فايزر بشأن عدد مماثل من جرعات اللقاح.
ويسمح التوصل إلى الاتفاقية الأخيرة بتقديم اللقاح إلى المتطوعين في القرية الأوليمبية وأعضاء اللجنة المنظمة للأوليمبياد، وكذلك ممثلو وسائل الإعلام اليابانية.
وكانت اللجنة الأوليمبية الدولية قد أعلنت عن أنها تتوقع تطعيم نحو 80% من إجمالي 10 آلاف و900 رياضي، قبل مشاركتهم في الأوليمبياد.
تجدر الإشارة إلى أن قطاعًا كبيرًا من اليابانيين يعارض إقامة الدورة الأولمبية التي تأجلت من العام الماضي إلى العام الجاري، بسبب جائحة فيروس كورونا.
ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.
وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.
كورونا حول العالم
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
 

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