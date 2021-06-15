مصدر بـ«تعليم القاهرة»: انتهاء نتيجة «الإعدادية» وفى انتظار اعتمادها

قال مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إنه تم الانتهاء من كافة أعمال تصحيح ومراجعة امتحانات الشهادة الإعدادية، كما انتهت كنترولات التصحيح من أعمال المراجعة ورصد الدرجات.

وأكد المصدر أن جميع الإدارات التعليمية، قامت بتسليم شيتات النتيجة الورقية بالإضافة إلى نسخة منها فى أسطوانة مدمجة، لمديرية التربية والتعليم.

وكشف عن أن النتيجة فى انتظار اعتمادها من اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، على أن يتم إعلانها فور اعتمادها عبر الرابط الإلكتروني الرسمي للمديرية، ويمكن للطلاب الحصول عليها برقم الجلوس.

وشدد على أنه فور اعتماد النتيجة وإعلانها إلكترونياً، سيتم إرسال الشيتات الورقية للمدارس لإعلانها للطلاب أيضا ثاني يوم ظهور إلكترونياً، مضيفا أنه من المتوقع اعتماد النتيجة اليوم، أو صباح الغد.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد حددت 280 درجة عظمى لدرجات امتحانات المواد الدراسية في الشهادة الإعدادية التي جاءت أسئلة الامتحانات بها من منهج الفصل الدراسي الثاني فقد 2021، تنفيذا لتعليمات وزارة التربية والتعليم، بينما اقتصر امتحانات الفصل الأول علي النجاح والرسوب.

وكانت أغلب "كنترولات" الشهادة الإعدادية في محافظات الجمهورية قد بدأت اليوم في إعداد النتيجة النهائية، حيث انتهت "الكنترولات" من مراحل تقدير درجات الأسئلة وتجميع الدرجات، وبدأت في إعداد "شيتات" النتيجة النهائية، وتحديد أسماء الأوائل في كل محافظة.

وحرص وكلاء وزارة التعليم في كل محافظة على تفقد مقار التصحيح، والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية من فيروس كورونا المستجد.

كما شددوا خلال جولاتهم على تطبيق التباعد الاجتماعي أثناء جلوس المعلمين المنتدبين أعمال تقدير الدرجات، وتأكدوا أنه تم تزويد اللجان بوسائل الإضاءة والتهوية اللازمين، وتوافر أدوات التطهير والتعقيم باللجان ودورات المياه، وتهيئة الجو المناسب للمصححين من أجل أداء عملهم بكل دقة.

وكانت جميع أسئلة الامتحانات بكافة المواد جاءت من منهج الفصل الدراسي الثاني طبقا لتعليمات وزارة التربية والتعليم حيث حددت النهاية العظمى الدرجات بـ280 درجة.

يذكر أن نتيجة الشهادة الإعدادية تعلن عقب انتهاء أعمال كنترول الشهادة الإعدادية بكل محافظة، حيث يتم إعداد النتيجة ونسب النجاح والطلاب العشرة الأوائل، ويقوم كل محافظ باعتمادها، لتعلن بعد ذلك على رابط المديرية التعليمية الرسمي بالمحافظة من خلال رقم الجلوس واسم الطالب.