الثلاثاء 15 يونيو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

أكشاك الكهرباء لوحات فنية في دمياط

أكشاك الكهرباء
أكشاك الكهرباء

مبادرة جديدة من نوعها تشهدها مدينة دمياط الجديدة وهي مبادرة تجميل أكشاك الكهرباء بالمدينة وتحويلها إلى لوحات فنية.

أعلن المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، عن إنطلاق "المرحلة الثانية" من مبادرة تجميل أكشاك الكهرباء بمدينة "دمياط الجديدة"، وتحويلها إلى لوحات فنية جميلة،  في إطار حرص جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة على تجميل المناطق السكنية بالمدينة، ولتوفير جودة الحياة للسكان.

وأضاف رئيس الجهاز في تصريحات له ، أنه جارٍ حالياً تجميل أكشاك الكهرباء بمنطقة الشاطئ وجزيرة الطريق الساحلى، وسيتم تباعاً تعميمها على كافة الأحياء والمحاور الرئيسية بالمدينة.

وأوضح رئيس الجهاز، أن عملية تجميل أكشاك الكهرباء لتحويلها من كيان مشوه إلى لوحات  فنية بديعة تتم بأيادي فنانين ورسامين متخصصين، حيث يتم تنظيف الكشك وإزالة الملصقات والتشوهات والإعلانات، ودهان طبقة أولية، وتنفيذ التصميمات الجمالية التي تم اختيارها بحيث تجذب الإنتباه، لمنع التلوث البصري.

وحذر رئيس الجهاز الشركات والمحال التجارية، ومعتادي لصق الإعلانات علي الأكشاك والجدران، والمعلنين، من التعدى على المرافق العامة بالمخالفة للقانون، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن حيال المخالفين.
وأوضح رئيس الجهاز، أن عملية تجميل أكشاك الكهرباء لتحويلها من كيان مشوه إلى لوحات  فنية بديعة تتم بأيادي فنانين ورسامين متخصصين، حيث يتم تنظيف الكشك وإزالة الملصقات والتشوهات والإعلانات، ودهان طبقة أولية، وتنفيذ التصميمات الجمالية التي تم اختيارها بحيث تجذب الإنتباه، لمنع التلوث البصري.

وأضاف رئيس الجهاز في تصريحات له ، أنه جارٍ حالياً تجميل أكشاك الكهرباء بمنطقة الشاطئ وجزيرة الطريق الساحلى، وسيتم تباعاً تعميمها على كافة الأحياء والمحاور الرئيسية بالمدينة حيث سبق وأن تم البدء في المرحلة الأولى من تحميل الأكشاك. 

دمياط مدينة دمياط الجديدة محافظة دمياط محمد رجب أكشاك الكهرباء

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