الثلاثاء 15 يونيو 2021
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د. محمد الباز
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سياسي

اقتراح بـ«الشيوخ» للتوسع في مراكز زراعة الكلى بالمحافظات

النائب حازم الجندى
النائب حازم الجندى

تقدم المهندس حازم الجندى، عضو مجلس الشيوخ، بطلب اقتراح برغبة إلى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، موجهًا إلى كل من رئيس الوزراء، ووزيري الصحة والمالية، بشأن زيادة عدد مراكز زراعة الكلى بالقرى المركزية بمختلف أنحاء الجمهورية، للقيام بعمليات زراعة الكلى تنفيذاً لتكليفات وتوجيهات رئيس الجمهورية، بشأن التوسع في عمليات زراعة الكلى لمرضى الفشل الكلوي، إلى جانب ضرورة قيام وزارة الصحة بدعم استراتيجيات التسويق الاجتماعي لدعم الطب الوقائي.

وشدد عضو مجلس الشيوخ على أهمية زيادة عدد مراكز زراعة الكلى بالقرى المركزية بمختلف أنحاء ومحافظات الجمهورية للتوسع في عمليات زراعة الكلى لمرضى الفشل الكلوي هناك، على أن يتم مراعاة الكثافة السكانية المرتفعة بقرى الريف المصري والتي تمثل 57.7% من إجمالي السكان، إلى جانب قلة وضعف الخدمات الطبية والصحية الموجودة بها، وكذلك زيادة نسب تلوث المياه هناك والتي تعد من أحد العوامل الأساسية والرئيسية للإصابة بأمراض الكلى وعلى رأسها الفشل الكلوي.

وأشار إلى أن الأرقام تشير إلى أن أعداد الوفيات الناجمة عن أمراض الكلى- بشكل عام- في مصر سنويًا تصل إلى ما يقرب من 20 ألفًا و433 حالة، أي ما يعادل 32.88 حالة بين كل 100 ألف مصري، لتحتل مصر بذلك المرتبة الـ20 بالنسبة لعدد الوفيات الناتجة عن أمراض الكلى (بصورة عامة) على مستوى العالم، ووفقًا لأحدث إحصائيات الجمعية المصرية للكلي أن مصر بها ما يقرب من 460 مركزًا خاصًا وحكوميًا لإجراء عمليات الغسيل الكلوي جميعها بالمدن، وأن المراكز التي خضعت للإحصائية 86 مركزًا فقط يوجد بها نحو 3581 مريضًا.

كما طالب المهندس حازم الجندي بضرورة وضع استراتيجية شاملة للتسويق الاجتماعي لتنمية الوعي المجتمعي بالصحة العامة، وتعزيز السلوكيات الصحية الإيجابية ومحاربة المشكلات الاجتماعية ذات البعد الصحي والطبي، مستشهدًا بالنماذج الدولية التي وضعت كودًا دوليًا لكيفية إدارة حملات التسويق الاجتماعي، وكان لها أثر إيجابي على الصحة العامة لمواطنيها وآثار إيجابية دعمت مفهوم الطب الوقائي وتنمية الوعي الطبي لمواطنيها.

وثمَّن الجندى في النهاية باهتمام الرئيس السيسي بمجال الصحة، والذي شهد العديد من المبادرات الطبية والصحية ساهمت بشكل فعال في تحسين صحة المصريين، وأشاد بها العالم مثل مبادرة 100 مليون صحة والقضاء على فيروس سي ومبادرة صحة المرأة المصرية وآخرها تكليفات زيادة مراكز زراعة الكلى بمصر.

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