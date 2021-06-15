جامعة سوهاج تطلق قافلتها البيطرية المجانية لقرية نجع العبلة

أطلقت كلية الطب البيطري بجامعة سوهاج قافلتها البيطرية المجانية لقرية نجع العبله بمركز طهطا، حيث بلغ عدد الحالات المرضية التي تم مناظرتها وعلاجها بالقرية 414 حالة من الحيوانات و56 حالة طيور وأرانب ممثلة لعشش وحظائر في البيوت.

وأوضح الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة، أن الكلية تحرص باستمرار علي تنفيذ هذه القوافل المجانية، والتي لها دور هام في تحسين وإنماء الثروة الحيوانية والداجنة في نطاقها الإقليمي، لافتاً إلى أن القرية تعد ضمن القري التي تم اختيارها ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، والتي تهدف إلى الارتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعى والبيئى للقري الأكثر احتياجاً.

وقال الدكتور بهاء الدين علي القائم بعمل عميد الكلية، أن القافلة قامت بالعلاج والفحص المجاني لعدد من الحالات المرضية، والتي تنوعت بين طب الحيوان من أمراض باطنة وأمراض معدية وتشخيص حمل وحالات جراحة، إلى جانب إجراء عدد من العمليات لبعض الحيوانات التي احتاجت التدخل الجراحي، كما تم رش جميع الحالات المترددة للعلاج من الطفيليات الخارجية.

وأضاف الدكتور محمد حسني الرشيدي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أن هذه القوافل لها أيضاً دور هام في التدريب العملي للطلاب وذلك لتأهيلهم لسوق العمل البيطرية بعد التخرج، حيث يتم تدريبهم علي كيفية التعامل مع الحالات المرضية وطرق التواصل الصحيحة مع أصحابها.

فيما افتتح الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، قاعة السيمنار الملحقة بوحدة الأشعة السينية بكلية العلوم، بتكلفة 700 ألف جنيه لخدمة العملية التعليمية والبحثية، يرافقه الدكتور أحمد سليمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث السابق، والدكتور كمال خليل القائم بعمل عميد الكلية، والدكتور إسلام الشيخ المدير التنفيذي لوحدة الأشعة السينية، ووكلاء الكلية ولفيف من أعضاء هيئة التدريس.

وبهذه المناسبة ألقى رئيس الجامعة كلمة أكد فيها أن كلية العلوم لها دور بارز في تطوير البحث العلمي وتحسين تصنيف الجامعة والإرتقاء بها وإظهار مخرجاتها بشكل لائق، معرباً عن فخره بإنتماؤه لكلية العلوم، وعن سعادته بافتتاح القاعة كمكان يليق بجميع أعضاء هيئة التدريس، بالإضافة إلى إتاحته أمام الجميع، مشيراً إلى أن افتتاح القاعة سيكون له مردود كبير على الجامعة وعلى المجتمع السوهاجي بصفة عامة، موجهاً شكر للدكتور فايز الحصري، والدكتور أحمد سليمان، والدكتور كمال خليل، والدكتور اسلام الشيخ لنشرهم ثقافة الحصول على مشروعات وكتابة مقترحات، مناشداََ الجميع ببذل الجهد ليتمكنوا من الحصول على مشروعات مستقبلية تؤدي إلى تطوير الجامعة.

ومن جانبه قال الدكتور إسلام الشيخ، أن القاعة مزودة بأحدث أنظمة تكنولوجيا الاتصال الحديثة، موضحا أنه سيتم استخدامها في إلقاء المحاضرات والدورات التدريبية وتنظيم المؤتمرات، وتنفيذ ورش العمل، موجهاً شكر لرئيس الجامعة لدعمه اللامحدود للكلية وتذليل جميع العقبات لإنشاء وحدة الأشعة السينية التي أصبحت تدر دخل ومردود كبير للجامعة، إلى جانب افتتاح قاعة السيمينار لخدمة البحث العلمي.

جدير بالذكر أنه في القريب العاجل سيتم افتتاح المرحلة الثانية والثالثة من المعامل المركزية، وتشمل معمل إنتاج مواد الطاقة النانومترية، ومعمل الميكرسكوب الإلكتروني، وذلك بتكلفة تصل إلى ١٠ مليون جنيه.