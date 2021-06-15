الثلاثاء 15 يونيو 2021
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سياسي

بعد موافقة النواب.. مستهدفات خطة تنمية التعليم في 2021-2022

المستشار حنفي جبالي
المستشار حنفي جبالي

تستهدف الدولة من خلال خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل 2021-2022، والتي وافق عليها نهائيا مجلس النواب برئاسة المستشار دكتور حنفى جبالى في جلسته العامة امس الاثنين، إلى زيادة الاستثمارات العامة بالتركيز على عدد من القطاعات الواعدة التي تمثل ركيزة أساسية لدفع النمو في المرحلة المقبلة، مثل قطاعات الخدمات الصحية والمستلزمات الطبية، والتعليم، والزراعة، الصناعات الغذائية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتشييد والبناء والصناعات التحويلية، وبما يعكس الأولويات التي فرضتها أزمة كورونا والتي أُخِذَت محل الاعتبار عند وضع الإطار العام لخطة الدولة لعام 21/2022 وتفصيل أقسامها وتحديد مستهدفاتها .

 

مستهدفات خطة التنمية لقطاع التعليم

 

ورصد لقطاع التعليم استثمارات عامة تربو على 56 مليار جنيه، على ثلاثة محاور أساسية.

- المحور الأول إتاحة وتحقيق فرص تعليمية متكافئة للجميع دونَ تمييز، من خلال الاستيعاب الكامل لكافة التلاَميذ، والاهتمام برياض الأطفَال وبتعليم الفتيات وذوي القدرات الخاصة، والتركيز على محو الأُمية وتعليم الكبار.

 - المحور الثاني هو تحقيق الجودة الشاملة للنظام التعليمي، من خلال تأْهيل الـمدارس للاعتماد التربوي، وتطوير الـمناهج الدراسية ونظم الامتحانات والتقويم، وتفعيل دور تكنولوجيا الـمعلومات والاتصالات في تطوير العملية التعليمية، بالإضافة إلى تطوير التعليم الفني ورعاية الـموهوبين والـمتفوقين.

 - ويمثل المحور الثالث: تحسين تنافسية نظم ومخرجات التعلِيم، وذلك برفع كفاءة النظم والأُطر الداعمة للتعليم من خلال توسيع الـمشاركة الـمجتمعية، وعدالة توزيع الخدمات التعليمية، وتطوير دور مؤسسات البحث العلمى فى مجال التعليم ما قَبل الجامعي.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه في إطار هذه المحاور تستهدف خطة التنمية تنفيذ الـمبادرات الآتية:

- استكمال التحول الرقمي في منظومة التعليم، بما يتضمن توفير 600 ألف تابلت في عام الخطة.

- استكمال منصات التعليم عن بعد، إلى جانب إتاحة خدمات التعليم قبل الجامعي في الـمناطق الـمحرومة بإنشاء 93 مدرسة تتضمن 1156 فصلا دراسيا، فضلا عن إنشاء 3125 فصلا متنقلا تستوعب 141 ألف طالب لحل مشكلة كثافة الفصول بأسلوب علمي مبتكر وأقل تكلفة وأكثر استدامة بالتركيز على المناطق ذات الكثافات المرتفعة.

مستهدفات خطة التنمية فى التعليم الجامعى:

وحول مجال خدمات التعليم الجامعي والبحث العلمي، وأشارت السعيد إلى تنفيذ العديد من المبادرات في مجال خدمات التعليم الجامعي والبحث العلمي، ومنها:

-  ميكنة الاختبارات في 154 مركز اختبارات في كل الجامعات والكليات باعتمادات 1 مليار جنيه.

- وتغطية كل المحافظات بالجامعات الحكومية عام 2021-2022، باستكمال إنشاء 3 جامعات والبدء في تنفيذ 2 جامعة جديدة.

- زيادة معدل التغطية بالجامعات الأهلية من 11% إلى 60% بإنشاء 12 جامعة أهلية جديدة.

- زيادة الطاقة الاستيعابية للجامعات التكنولوجية بنسبة 200% بإنشاء وتشغيل 9 جامعات.

خطة التنمية تستهدف الدولة زيادة الاستثمارات مستهدفات خطة التنمية قطاع التعليم التنمية المستدامة

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