الثلاثاء 15 يونيو 2021
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د. محمد الباز
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محافظات

لجان خاصة لطلاب الدمج والمكفوفين بجامعة قناة السويس (صور)

جامعة قناة السويس
جامعة قناة السويس

أعلن الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس، عن إجراء الامتحانات بكلية الآداب والعلوم الإنسانية لـ ٨٨ طالب دمج  في لجان خاصة، مؤكداً على سرعة الانتهاء من تصحيح الإمتحانات وعددهم ٢٦٣٦٤ ورقة اجابة حتى الآن.

وتابع زكى أن الجامعة تُولى اهتماماً خاص لطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة وطلاب الدمج والمكفوفين، وقد تم الاستعانة بمراقبين من الجهاز الإداري لمركز ذوي الاحتياجات الخاصة والذين تم تدريبهم علي كيفيه التعامل مع الطلاب.

وقد أكد الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن الادارة الطبية على أتم إستعداد لإستقبال اى حالات طارئه أثناء أداء الإمتحانات و التعامل معها بأقصى سرعة.

وقال الدكتور عادل السعدني عميد كليه الآداب إن الامتحانات تسير بهدوء والتزام ملحوظ مؤكدًا علي سرعة الانتهاء من تصحيح الامتحانات وعلى الرغم من الإعداد الكبيرة المتواجدة داخل الكليه إلا أن الانضباط والالتزام هو السمة السائدة داخل اللجان.

وأعلن الدكتور أحمد زكي رئيس جامعة قناة السويس، أن الامتحانات النظرية بالجامعة تسير بشكل هادئ، موضحا التزام الجميع داخل الجامعة بتنفيذ الإجراءات الاحترازية التى أقرتها الجامعة طوال فترة الامتحانات حفاظا على سلامة الجميع.

وأكد زكي أن إدارة الجامعة لم تتلق أي مشاكل خاصة بالامتحانات حتى الآن، جاء ذلك خلال قيامه برفقة الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب صباح اليوم بجولة تفقدية لمتابعة سير الامتحانات داخل اللجان المختلفة، ومتابعة دخول وخروج الطلاب من بوابات الجامعة المختلفة لمتابعة مدى تنفيذ الإجراءات الاحترازية من قياس درجات الحرارة والتباعد الاجتماعى و ارتداء الكمامة تلك التعليمات التى تنفذ بشكل منتظم طوال فترة الامتحانات.

ووجه الدكتور زكي بضرورة مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد من توفير الكواشف الحرارية، ارتداء الكمامات الطبية، تعقيم مقار الامتحان بين كل فترة امتحان والفترة التى تليها، فضلًا عن القيام بالتطهير صباح يوم الامتحان وبعد انتهاء فترات الامتحانات على مدار اليوم.

وشدد زكي على عدم وجود تجمعات نهائيًّا داخل الكليات سواء قبل أو بعد أداء الامتحانات، والتهوية الجيدة للجان الامتحانية، للحفاظ على سلامة جميع القائمين على العملية الامتحانية.

جامعة قناة السويس
جامعة قناة السويس
جامعة قناة السويس
جامعة قناة السويس

 


 

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