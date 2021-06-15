ضبط 190 قطعة سلاح و257 قضية مخدرات

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملات أمنية مكبرة، فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط 190 قطعة سلاح نارى، بحوزة 165 متهمًا، وذلك على النحو التالى: "3 رشاش، 31 بندقية آلية، 2 بندقية رصاص، 24 بندقية خرطوش، 122 فرد محلى، 8 طبنجات، 179 طلقة مختلفة الأعيرة، 30 خزينة متنوعة، 247 قطعة سلاح أبيض، ورشة لتصنيع الأسلحة النارية.

فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (80562) حكم قضائى متنوع .. وذلك على النحو التالى:

(322) حكم جناية.

(24234) حكم حبس جزئى.

(4490) حكم حبس مستأنف.

(40997) حكم غرامة.

(10519) مخالفة.

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط (1) تشكيل عصابى ، ضم (5) متهمين ، إرتكبوا (1) حادث متنوع .

فى مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (257) قضية مخدرات .. بإجمالى عدد (267) متهم ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر البانجو وزنت (19٫710 كيلو جرام).

كمية من مخدر الحشيش وزنت (13٫491 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (4٫269 كيلو جرام).

كيمة من مخدر الإستروكس وزنت (1٫120 كيلو جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (1٫065 كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (430 جرام).

كمية من مخدر الفودو وزنت (21 جرام).

كمية من مخدر الأفيون وزنت (32 جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (100 جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت (60 جرام).

كمية من مخدر الكيتامين وزنت (60 جرام).

عدد (3483) قرص مخدر.

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (36) متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (24) متهم.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (268) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (15850) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال فحص السائقين: فحص (45) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (5) منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجار ستمرار الحملات الأمنية.