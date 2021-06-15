«القابضة للكهرباء» تكشف الخطة الكاملة لتحول مصر لمركز محوري للطاقة

كشف تقرير صادر عن الشركة القابضة لكهرباء مصر، أنه وفقًا لاستراتيجية الطاقة المستدامة 2035 التي تهدف تحويل مصر إلى مركز محوري للطاقة، فإن وزارة الكهرباء قد أخذت تدابير واعتمدت خططا تؤكد سعي قطاع الكهرباء المصري إلى تطوير أدائه في تنويع مصادر الطاقة وتحقيق أهداف اقتصادية، وأخرى تنموية تُدر عائد على خزينة الدولة.

وأوضحت الشركة القابضة لكهرباء مصر في تقريرها، ن ختام السنة المالية 2020 - 2021، أنه لتحقيق هذه الأهداف، تحرص الشركة القابضة لكهرباء مصر على المشاركة في جميع الأنشطة والفعاليات والتجمعات الخاصة بتبادل الطاقة.

وأشارت الشركة القابضة لكهرباء مصر، إلى أن هذه المشاركات التي تحرص عليها الشركة لا تقتصر على تبادل الطاقة فقط؛ ولكنها ترمي إلى اكتساب عضوية نشطة في منظمات الربط الكهربائي الدولي مع دول الجوار الإفريقي والآسيوي والأوروبي.

وأوضح أن مصر ستلعب دورًا فعالا في ملف الربط الكهربائي الدولي مع دول الجوار الأفريقي والآسيوي والأوروبي، يعمل على تدعيم وتطوير الشبكة القومية الموحدة لجعل القاهرة مركزا إقليميا لتبادل الطاقة بين الدول عن طريق دعم مشروعات الربط الإقليمي القائمة بين الأردن وليبيا وجمهورية السودان وكذلك مشروعات الربط المزمع تنفيذها مع كل من المملكة العربية السعودية، وقبرص واليونان، وهيئة الربط بدول مجلس التعاون الخليجي .

يأتي هذا في الوقت الذي برزت مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار الأفريقي والأسيوي والأوروبي في مطلع العام 2015، على المستويين إقليميًا ودوليًا، لما لها من توفير الطاقة عبر بديل آمن ومستقر فى حالة الظروف الطارئة لأي شبكة كهربية من شبكات الدول المرتبطة كهربيًا مع مصر؛ فضلًا عن خلق سوق مشتركة للكهرباء، ووفر اقتصادي، بحسب تصريحات سابقة للدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة.