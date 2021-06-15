دورات تدريبية عن الترقي لأعضاء هيئة التدريس بجامعة قناة السويس

يستعد مركز تدريب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بمركز تنمية الموارد البشرية بجامعة قناة السويس، لتنفيذ خطته التدريبية عن بعد والتي تشمل 7 دورات تكنولوجي.

وأكد الدكتور أحمد زكي رئيس الجامعة، على أهمية التدريب المستمر لجميع العاملين بشكل عام ولأعضاء هيئة التدريس بشكل خاص، وتابع إن التدريب يسمح بإعداد كوادر بشرية تواكب التطور العلمي على مستوى العالم، وقادرة على النهوض بالعملية التعليمية، وأشار إلى أن نظام التعليم والتدريب عن بعد قد أثبت كفاءته في ظل مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمدير التنفيذي لمركز تنمية الموارد البشرية أن الدورة يتم تنفيذها عبر منصة التعليم الإلكتروني Microsoft Teams ويُشترط لاجتياز البرنامج التدريبي الحضور بنسبة 100%، والالتزام بالمشاركة الفعالة في الأنشطة التدريبية.

وأضاف الدكتور أمير مهنا مدير مركز تدريب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ان التدريب في شهر يونيو يشمل الدورات التدريبية التالية:

وعن شروط الالتحاق بالدورات "أون لاين" أوضح الدكتور أمير مهنا مدير مركز تدريب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كالتالي "التسجيل عبر الرابط المرفق: يُرجى تعبئة كافة البيانات بدقة ومراعاة صحة البيانات المذكورة، ويعتبر هذه التسجيل بمثابة مستند رسمي لتأكيد الحجز، تمهيداً لتسديد الرسوم المالية والذي يشترط قبل انعقاد الدورة بمدة لا تقل عن يومين، وسيصل المشارك رسالة بتأكيد انعقاد البرنامج التدريبي في حال اكتمال العدد المستهدف عبر رسالة على رقم الواتساب، وستقوم إدارة المركز بتوضيح كيفية المشاركة في البرنامج التدريبي من خلال جروب الواتساب.

إذا لم يعتذر المسجل بالدورة قبل انعقاد الدورة بأربعة أيام على الأقل، سيقوم بتسديد رسوم الدورة كاملة.

-عند اكتمال تسجيل العدد سوف يتم ارسال رسالة تأكيدية للسادة المسجلين في التدريب (اول 30 مشارك) وباقي السادة المسجلين سوف يتم وضعهم في قوائم الانتظار.

- قيام الراغبين في المشاركة بتحميل برنامج Microsoft Teams على أجهزة الحواسب الآلية الخاصة بهم استعداداً للتدريب من خلاله.، التأكد من توافر كاميرا بجهازك وميكرفون، وسيتم إرسال الكود للسادة المشاركين في حال تأكيد انعقاد البرنامج التدريبي.

- كما يُشترط لاجتياز البرنامج التدريبي الحضور بنسبة 100%، والالتزام بالمشاركة الفعالة في الأنشطة التدريبية وذلك خلال موعد البرنامج الرسم من 10 ص – 3 ظهراً

- سيتم تقييم البرنامج التدريبي وأداء المدرب من وجهة نظر السادة المشاركين، كما سيتم إجراء اختبار تحصيل معرفي للسادة المشاركين كشرط لاجتياز البرنامج.

- يرجى الالتزام بتسجيل الاسم مرة واحدة فقط وإلا يعتبر الحجز لاغي (حيث لوحظ تسجيل الاسم لأكثر من مرة في الدورة الواحدة).

- ستكون الأولوية في اختيار المشاركين للذين يتقدمون لأول مرة للدورات الأون لاين، وكذلك للترقيات العاجلة.

- يجب التأكد من تسجيل رقم الواتساب وكذلك البريد الإلكتروني الذي سيتم به إضافة المشارك على برنامج ميكروسوفت تيميز، وتود إدارة المركز في التنويه على أن كتابة بريد إلكتروني غير صحيح أو رقم هاتف غير مسجل على الواتساب سيؤدى إلى استبعاد المشارك من البرنامج التدريبي واعتبار حجزه لاغي.

-البريد الإلكتروني الذي سيقوم المشارك بتسجيله هو الذي سيتم إضافته به على مجموعة ميكروسوفت تيميز للبرنامج التدريبي، لذا تأكد من الدقة، حيث غير مسموح بتغييره قبل انعقاد البرنامج

- يجب على المشاركين التأكد من عدم حصولهم على البرامج المطروحة خلال أي درجة علمية سابقة قبل التسجيل، وفى حال تسجيل المشارك ثم انسحابه من الدورة سيتم توقيع غرامة مالية متمثلة في تسديد رسوم الدورة

- يُود المركز التنويه إلى أن حجز الدورات يتم فقط من خلال إدارة المركز وعن طريق التسجيل الإلكتروني الرسمي.

- يجب توريد رسوم التدريب بمركز تنمية الموارد البشرية بمجرد التأكيد على حضوركم التدريب ب 4 أيام على الأقل.

-يود المركز التنبيه الي عند عدم الالتزام بشروط وتعليمات التدريب سوف يتم الغاء التدريب مع عدم استرداد الرسوم واتخاذ الاجراءات المناسبة مع عمداء الكليات التابعة لكم لحجزكم التدريب وعدم الالتزام بالتعليمات المطلوبة لحضوره مما ادي الي الحاق الضرر بمركز التدريب وضياع الفرصة على باقي الزملاء لالتحاقهم بالتدريب.