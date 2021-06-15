الثلاثاء 15 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رقمنة 736 جهة بخطة التحول الرقمى ببورسعيد

اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان

وقع الاختيار على محافظة بورسعيد كأولى المحافظات لتطبيق منظومة التحول الرقمى، وكان بداية الخدمات الرقمية في 30 يونيو عام 2019، وتم إعلان محافظة بورسعيد أول محافظة رقمية في سبتمبر 2019 ، وذلك خلال افتتاح رئيس الوزراء لمشروع التحول الرقمى.
 
وقال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إنه تم إنشاء أول إدارة للتحول الرقمى بمحافظة بورسعيد في 27 من مارس 2019 وتم تعيين 13 من الشباب الحاصلين على المؤهلات في الحاسبات والهندسة.   
 
وأضاف "المحافظ "، أنه تم الإنتهاء من البنية التحتية لكافة المواقع الإدارية ببورسعيد وعددها 736 جهة بواقع 651 مبنى، حيث تم الانتهاء من رقمنة 5 وحدات مرور "تراخيص –نيابة"، و3 مقار نيابة عامة، ومركز لوجيستى جمركى، 10مراكز خدمات تموينية، المحاكم، أقسام الشرطة، مكاتب التوثيق والشهر العقارى وميكنة عدد 8 مراكز تكنولوجية بمحافظة بورسعيد، وخلال عام 2020 تحولت البنية التحتية لبورسعيد بالكامل للمنظومة الرقمية .
 
كما تم إطلاق 54 خدمة إلكترونية من خلال التطبيقات الإلكترونية الحديثة، وإطلاق بوابة الخدمات الحكومية بالمحافظة "البوابة الموحدة"، ليكون للمواطن هوية رقمية واحدة للحصول على كافة الخدمات. 
 
وأكد اللواء عادل الغضبان، أن منظومة التحول الرقمى من أهم المشروعات العملاقة التى تمت على أرض بورسعيد، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى بجعل بورسعيد نقطة الانطلاق لهذا المشروع القومى، لافتا أن الهدف الرئيسى من المنظومة الرقمية هو التيسير على المواطنين وسهولة الحصول على الخدمات المقدمة من خلال العديد من المنافذ، وإمكانية الحصول على الخدمة من خلال المنازل عبر التطبيقات الرقمية، وذلك لمنع التكدس والازدحام فى المصالح الحكومية وسرعة إنجاز الأعمال بأسرع وقت وأقل مجهود ومنع الفساد الإدارى والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن.
 
وأوضحت المهندسة شيماء جودة مدير الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمى أن التحول الرقمى سمح بوجود العديد من المنافذ التى يتم من خلالها الحصول على الخدمات فى كافة المجالات كالتموين والتوثيق والسجل المدنى والمرور وخدمات الرخص والمركبات و الخدمات التى تقدمها المحاكم ونياية الأسرة وغيره ، وبأعلى دقة وسرعة للمواطن.
 
واستحداث الوسائل الحديثة ، وتدريب العاملين فى كافة المؤسسات على أعلى مستوى ، والتى ساهمت فى التيسير على المواطنين وسرعة أداء الخدمة والنهوض بالمستوى الإدارى ، و رقمنة كافة الخدمات المقدمة للمواطنين بالأحياء والمراكز التكنولوجية ، والتى تهدف فى المقام الأول الارتقاء بالخدمات المقدمة أبناء المحافظة.

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