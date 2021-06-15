الثلاثاء 15 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حصيلة تجارة المخدرات تُسقط شخصين في قبضة الأمن بالبحيرة

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال  شخصين لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة البحيرة لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهما، وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهما لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وشراء الأراضى الزراعية والعقارات.

وجاء ذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ 5 ملايين جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة الإتجار في المخدرات 
فى إطار خطة الدولة لمحاربة تجارة المواد المخدرة، تم وضع عدة قوانين صارمة ووضعت عقوبات مشددة لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة ،  سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى.

المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

 

 

المعمل الجنائي مواد مخدرة مكافحة المخدرات الإجراءات القانونية الاتجار في المواد المخدرة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات العناصر الإجرامية

الأكثر قراءة

بوابة التعليم الاساسي الصف الثالث الاعدادي.. نتائج الطلاب برقم الجلوس 2021

على كرسى متحرك.. أول صور لـ محمد حسين يعقوب بجلسة قضية «داعش إمبابة»

«الصحة»: مصر تستقبل 1.9 مليون جرعة من لقاح كورونا خلال أيام

رياح وانخفاض درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الثلاثاء

اعترافات المتهم بالتحرش بطفل فى قطار الصعيد: «إديته بقشيش»

بدء سماع شهادة محمد حسين يعقوب فى قضية «داعش إمبابة»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة الأزهري

تلاعب التنظيم الخاص للإخوان بآيات القرآن الكريم

طلعت رضوان

شخصيات فى حياتى.. بورتريه للست أم نعناعة

جمال-أسعد

القسيس وثورة يوليو

القس. رفعت فكرى

فرج فودة.. وهل يموت الشرفاء؟

محمود خليل

«الندّاهة» ورحلة «البغدادى» إلى «قاهرة المعز»

ماجد حبته

على هامش شقة الزمالك

د.أحمد الخميسى

نكسة ٦٧.. الظاهرة خارج السياق

محمد مرعي

المجال العام ومصادر المعلومات حول مشروع العاصمة الإدارية

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

الحكومة الإسرائيلية الجديدة توافق على مسيرة للقوميين اليهود فى القدس

الخارجية الإماراتية تبحث مع نظيرتها الإسرائيلية أوجه التعاون

رئيس وزراء إسرائيل: أتطلع للتعاون مع الإمارات لدفع عملية السلام