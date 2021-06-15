الثلاثاء 15 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التعليم»: تدريب ورفع كفاءة معلمين التعليم الأساسي والثانوي بـ«الدمج»

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا لجميع مديريات التربية والتعليم بمختلف المحافظات، بشأن تدريب ورفع كفاءة المعلمين في التعليم الأساسي والثانوي بالدمج التعليمي.

وأكد على تعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن تطوير العملية التعليمية للطلاب من ذوي الاعاقة وغيرهم والعمل على رفع كفاءة المعلمين بالتعليم الأساسي والثانوي والفني لكي يتمكنوا من آداء الدور المكلفين به مع هذه الفئات (الطلاب ذوي الاعاقات البسيطة المدمجين بالتعليم العام والفني على نظام الدمج التعليمي)، على ضرورة التنبيه على مديري التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي العام والثانوي الفني بالمديريات التعليمية بالتنسيق مع مدير إدارة التربية الخاصة ( الدمج التعليمي) بترشيح الآتي: 

-100 معلم من مدارس التعليم الابتدائي من كل ادارة تعليمية

-100 معلم من مدارس التعليم الاعدادي من كل ادارة تعليمية

-50 معلم من مدارس التعليم الثانوي العام من كل ادارة تعليمية

- 50 معلم من مدارس التعليم الفني من كل ادارة تعليمية.

على أن تكون البيانات لجميع المعلمين المرشحين على الشكل التالي للجدول المرفق بالخطاب (المديرية - الإدارة- اسم المدرسة - اسم المعلم المرحلة - التخصص - رقم التليفون - كود المعلم - الرقم القومي). 

كما شدد الخطاب، بضرورة اتخاذ اللازم، وإرسال البيانات على النحو التالي: 

-نسخة ورقية معتمدة ومختومة بشعار الجمهورية

2-ملف wordاو excel على قرص ضوئي وتسليمه بالإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة بالوزارة بمعرفة مدير إدارة التربية الخاصة وذلك في موعد أقصاه الخميس 24 يونيو 2021

 

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
على مستوى الجمهورية التربية والتعليم المديريات التعليمية وزارة التربية والتعليم ابتدائي معلمون

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