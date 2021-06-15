الثلاثاء 15 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

توفير 150 دراسة جدوى لمشروعات يمكن تنفيذها بقرى «حياة كريمة»

حياة كريمة
حياة كريمة

في إطار استكمال الأنشطة التي يقوم بها جهاز تنمية المشروعات بالتنسيق بين مختلف جهات الدولة لتنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بهدف تحسين الظروف المعيشية وتوفير حياة أفضل للفئات الأكثر احتياجا في مختلف المحافظات من خلال تشجيع المواطنين على الاقبال على العمل الحر والتشغيل الذاتي.

 أوضحت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن الجهاز، قد قام بناء على الدراسات الميدانية التى أعدها عن المقومات الاستثمارية وفرص التشغيل المتاحة فى 1500 قرية التي تشملها مبادرة حياة كريمة بإعداد  150 دراسة جدوى استرشادية للمشروعات الصغيرة التي يمكن تنفيذها بهذه المحافظات، وذلك كمرحلة أولى حيث يقوم خبراء الجهاز باستكمال إعداد المزيد من هذه الدراسات لمساعدة المواطنين وتشجيعهم على بدء مشروعات جديدة أو التوسع في مشروعاتهم القائمة، ما يساعد على توفير فرص عمل لهم ولغيرهم والمساهمة في التنمية الاقتصادية للريف المصري.
وأشارت إلى أن هذه الدراسات تتضمن أنشطة متنوعة منها الصناعات المعدنية والزراعية والغذائية وتربية الماشية والاستزراع السمكى والصناعات البلاستيكية والجلدية والحرف اليدوية والصناعات النسيجية والمفروشات وقد تم تحديد هذه الأنشطة وفقا للموارد الطبيعية المتاحة بالقرى والمراكز المستهدفة من مبادرة "حياة كريمة" واحتياجات المواطنين فيها وذلك لضمان نجاح هذه المشروعات وقدرتها على الاستمرار.
ودعت الشباب والمواطنين أبناء هذه المحافظات للتوجه لأفرع الجهاز بمختلف المحافظات للاطلاع على هذه الدراسات والاستفادة منها والتعرف على وسائل التمويل المختلفة المتاحة من خلال الجهاز والدورات التدريبية التي تساعدهم على البدء في مشروعاتهم الجديدة.

 وأضافت أنه يمكن للمواطنين التعرف على أماكن أفرع الجهاز في هذه المحافظات عن طريق الاتصال بالخط الساخن 16733.
 

المشروعات الظروف الدراسات المحافظات تنمية المواطنين الصناعات النسيجية

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