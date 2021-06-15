"الأورمان" توفر 12800 جهازتعويضي و5700 سماعه طبية لغير القادرين بالفيوم

أعلنت جمعية “الأورمان” أنها في إطار تقديم خدماتها فى المجال الطبي، لمساعدة غير القادرين ورفع المعاناة عن الأسر الأولى بالرعاية على مستوى قرى ومراكز محافظة الفيوم، سلمت عدد 1070 جهاز تعويضي وسماعة طبية، مؤكدة تحديد هذه الحالات وفق أبحاث ميدانية بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي لتحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعايا.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام “الأورمان”، أن الجمعية تعمل في مجال تسليم الأجهزة التعويضية منذ أكثر من 15 سنة، مع أكبر شركات توريد الأجهزة التعويضة والأطراف الصناعية، وأنه مشروع تنموي للارتقاء بقدرات الفرد المعاق من كل نواحي الحياة حتى يصبح شخصاً سوياً مثل الأخرين في مجال عمله وعلاقاته الاجتماعية ورفع الروح المعنوية وتحمل المسؤولية دون أن يكون عبئًا على الأخرين.

وأشار شعبان إلى أن الدعم الكبير الذي تقدمه “الأورمان” يأتي في إطار جهود الجمعية لدعم منظومة العمل الأهلي والمجتمعي في مصر وفي المناطق الأكثر احتياجاً وخاصة في صعيد مصر وضمن مساهمات الجمعية الفاعلة في الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها على مستوى الجمهورية.

يذكر أن جمعية الأورمان قدمت في جانب تسليم الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية على مدار الأعوام السابقة 12800 جهازتعويضي و5700 سماعة طبية بتكلفة نحو 34 مليون جنيه.