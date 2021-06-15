بـ15 جنية للكيلو.. طرح أسماك طازجة بمنافذ بيع الوادي الجديد

أكدت رئاسة مركز ومدينة الداخلة التابعة لمحافظة الوادي الجديد اليوم الثلاثاء، طرح أسماك طازجة معروضة بمنافذ البيع أمام الجمهور بمدينة “موط” بأسعار مخفضة.

وأوضح الدكتور نبيل حنفي رئيس مركز ومدينة الداخلة، أن الأسماك الطازجة المعروضة من أجود أسماك البلطي والساموز وجميعهم من مفيض توشكى التابع لمركز باريس بمحافظة الوادي الجديد بأسعار مخفضة، مؤكدا أن سعر البلطي 15 جنية للكيلو، والساموز 35 جنية فقط، وذلك لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وأكد حنفي تواجد هذه الأسماك بمنافذ بيع جميع الوحدات المحلية القروية إبتداء من اليوم الثلاثاء وعرضها أمام المواطنين مع إستمرار بيع جميع الخضر والفاكهة بأسعار مخفضة بنفس منافذ البيع من منتجات الصوب الزراعية بأسعار تقل عن مثيلاتها بالسوق الخارجي بنسبة 50%، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد.

وكان الدكتور نبيل حنفي، رئيس مركز الداخلة بالوادي الجديد، أكد أنه تم إنشاء وإقامة 12 صوبة زراعية للشباب بقرية العوينة.

وأوضح أنه تم تنفيذ 12 صوبة زراعية تابعة للوحدة المحلية لقرى العوينة، لزراعتها بالخضر وبيعها بأسعار مخفضة للمواطنين، بالإضافة إلى توفير فرص عمل للشباب، وتوفير الخضار بأسعار مخفضة، حيث تم توفير 25 فرصة عمل للشباب يعملون بالفعل بهذه الصوب.

وأضاف أن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد شدد على ضرورة الاهتمام بمشروعات الصوب الزراعية لما لها من أثر تنموي بالإضافة إلى أنها توفر فرص عمل للشباب وتساهم فى تنمية مبادرة القرية المنتجة.

ومن جانبه، أكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، أهمية التوسع في فتح منافذ لبيع اللحوم الطازجة والخضر والفاكهة من منتجات الصوب الزراعية بأسعار مخفضة بهدف التخفيف عن المواطنين والأسر الأكثر احتياجًا ومحاربة ارتفاع الأسعار فى مواجهة احتكار السلع والمنتجات الأساسية من قبل بعض التجار بالمراكز.

وأشار الزملوط إلى متابعة تنفيذ مبادرة تتضمن طرح لحوم بلدية طازجة بسعر 90 جنيهًا للكيلو، وذلك بمنفذ البيع التابع لمركز ومدينة الداخلة على أن يتم تعميم المبادرة بالمنافذ الأخرى، موجها بضرورة التوسع في فتح منافذ بيع منتجات الصوب الزراعية.