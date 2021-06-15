محافظ الغربية يتابع أعمال الرصف بالمحلة الكبرى وسمنود

أكد طارق رحمي محافظ الغربية أن اختيار الشوارع الجديدة التي سيتم رصفها في خطة العام المالي تكون طبقا لأولويات محددة على رأسها (الكثافة السكانية، احتياجات السكان، الربط بين طرق أساسية ومحورية)، وان الاختيار ان يكون حسب الاهواء او مجاملات لاي احد مهما كان، جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها المحافظ صباح اليوم لتفقد عدد من شوارع المحلة الكبرى وسمنود.

بدأت الجولة بتفقد شوارع (امتداد طريق المنصورة القديم، محلة أبو علي، الرجبي، طلعت حرب، السجل المدني، الشعبية، الكورنيش، عبد الحي شاهين) بالمحلة، حيث وجه المحافظ رئيس حي أول المحلة بتكثيف أعمال النظافة ورفع كافة الإشغالات.

واختتم المحافظ جولته بتفقد أعمال إنشاء الجامعة التكنولوجية بقرية بهبيت الحجارة بسمنود، كما تفقد الطرق المقترح رصفها والمؤدية إلى الجامعة.

رافق المحافظ خلال جولته اللواء محمد عبد الوهاب رئيس مركز ومدينة المحلة، وممدوح النجار رئيس حي أول المحلة.

وكان محافظ الغربيه ، قد شدد على كافة التنفيذيين بالتنسيق الكامل لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية منعاً للإصابة بفيروس كورونا المستجد في ظل مواجهة للموجة الثالثة، مشدداً على عدم فتح الأضرحة وحظر إقامة سرادقات العزاء أو أي احتفالات أخرى، إلا في الاماكن المفتوحة والالتزام بمواعيد الغلق و ضرورة الالتزام بتطبيق كافة تعليمات وزارة الأوقاف في هذا الشأن.

- متابعة بتطبيق المواعيد الصيفية لإغلاق المحلات

كما أكد المحافظ على ضرورة المتابعة الدورية الخاصة بتطبيق المواعيد الصيفية الجديدة والتي أوصت بها اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، برئاسة رئيس مجلس الوزراء بشأن غلق وفتح المحلات التجارية والمطاعم وخلافه، مع ضرورة الالتزام بنسب التواجد المقررة التي تضمن السلامة العامة في المطاعم والكافتيريا وغيرها، والتشديد على إلزام العاملين والمواطنين المترددين على جميع الأسواق أو المنشآت الحكومية أو البنوك وخلافه بارتداء الكمامات الوقائية.

كما شدد محافظ الغربية، علي المتابعة الدورية لمواقف السيارات للتأكد من استمرار تنفيذ الإجراءات الوقائية التي اتخذتها المحافظة ، لمجابهة انتشار الفيروس بإلزام السائقين بارتداء الكمامات، مشدداً على ضرورة انتظام عمليات التطهير والتعقيم بمختلف مواقف السيارات بشكل دوري للحد من نقل العدوى بين المواطنين.