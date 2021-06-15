الثلاثاء 15 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

توزيع أكثر من 300 مليون جرعة لقاح كورونا داخل الاتحاد الأوروبي

لقاح كورونا
لقاح كورونا

 قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن عدد جرعات اللقاح التي تم توزيعها في دول الاتحاد الأوروبي لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) تجاوز عتبة 300 مليون جرعة.

وأضافت أوسولا - حسبما ذكرت شبكة "يورونيوز" الأوروبية، اليوم الثلاثاء - "لقد تم توزيع 300 مليون جرعة من لقاح كورونا في الاتحاد الأوروبي، كل يوم نقترب أكثر من هدفنا للحصول على جرعات كافية لتلقيح 70 % من البالغين في الاتحاد الأوروبي الشهر المقبل".

يشار إلى أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وافقت الشهر الماضي على السماح بدخول المسافرين من غير دول الاتحاد، الذين تلقوا التطعيم بلقاحات مضادة لـ كورونا مرخصة على المستوى الأوروبي، إلى أراضي الاتحاد.

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