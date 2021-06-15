الثلاثاء 15 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ماليزيا تمنح موافقة مشروطة للقاح كانسينو الصيني وجونسون الأمريكي

لقاح كورونا
لقاح كورونا

أعلنت الحكومة الماليزية اليوم الثلاثاء، منح موافقة مشروطة للاستخدام الطارئ لجرعة الواحدة من لقاحات كوفيد 19 التي تصنعها شركة كانسينو الصيني وشركة الأدوية الأمريكية "جونسون آند جونسون".

ونقلت صحيفة (ذا ستار) الماليزية عن بيان أصدرته وزارة الصحة إن ماليزيا ستحصل على لقاحات جونسون آند جونسون عبر كوفاكس العالمية المدعومة من منظمة الصحة العالمية، موضحة أن الوزارة وافقت على استخدام اللقاح الذي تصنعه شركات الأدوية الأمريكية والألمانية فايزر/بايونتيك، للذين تتراوح أعمارهم بين 12 عامًا وما فوق، على الرغم من استمرار إعطاء الأولوية لأولئك الذين ينتمون إلى الفئات المعرضة للخطر.

وأشارت إلى أن ماليزيا حصلت على إجمالي 79.5 مليون لقاح، وهو ما يكفي لتغطية ما يقرب من 125 % من سكانها، بما في ذلك تلك المصنعة من قبل شركة أسترازينيكا البريطانية وشركة سينوفاك الصينية، متوقعة وصول حوالي 1.3 مليون جرعة من فايزر هذا الشهر وفي أوائل يوليو، على الرغم من أنه من المتوقع تأجيل 2.2 مليون جرعة أخرى من استرازينيكا بسبب مشكلات الإمداد في مصنع الشركة في تايلاند.

وأظهرت السجلات الحكومية أن ما مجموعه 3.28 مليون شخص، أي حوالي 10 % من السكان، قد تلقوا جرعة واحدة على الأقل حتى أمس الإثنين، كما عززت الدولة -الواقعة في جنوب شرق آسيا- برنامج التطعيم الخاص بها، وسط جولة جديدة من الإغلاق المفروض هذا الشهر للحد من زيادة الإصابات بفيروس كورونا.

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