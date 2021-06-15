إسلام رفعت يمزج الموسيقى الحديثة بالغناء المصري الأصيل في «جوه البيوت»

يطرح المطرب إسلام رفعت، أغنية جديدة تحت اسم "جوه البيوت" في الأسواق، خلال الأيام المقبلة، على طريقة الفيديو كليب.

وتعد الأغنية مزيجًا بين الموسيقى الحديثة المتعارفة للجيل الحالي، وبين الغناء المصري الأصيل.

"جوه البيوت" من غناء وتوزيع إسلام رفعت، وكلمات طارق علي، والكليب من إخراج أحمد حجاب.

ويعمل إسلام رفعت يعمل كصوليست بدار الأوبرا المصرية، وقام بالتلحين والتوزيع الموسيقي للعديد من نجوم الغناء فى مصر، وأيضا شارك في العديد من الإعلانات التلفزيونية وبعض أعمال الموسيقى التصويرية للمسرح و التلفزيون.