الثلاثاء 15 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الفلبين تسجل 5 آلاف و389 إصابة بكورونا

كورونا
كورونا

 أعلنت السلطات الصحية في الفلبين اليوم الثلاثاء، تسجيل 5 آلاف و 389 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة إلى مليون و327 ألفا و431 حالة.

وذكرت صحيفة (فلبين ستار) الفلبينية أن السلطات الصحية سجلت -خلال الفترة نفسها- 118 حالة وفاة جديدة؛ ليرتفع إجمالي عدد الوفيات في الفلبين منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 22 ألفا و963 حالة، مؤكدة أنه على مدار أمس الإثنين تعافى 6 آلاف و667 شخصا؛ ليبلغ إجمالي عدد حالات التعافي في البلاد مليونا و246 ألفا و405 أشخاص.

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