الفلبين تسجل 5 آلاف و389 إصابة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية في الفلبين اليوم الثلاثاء، تسجيل 5 آلاف و 389 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة إلى مليون و327 ألفا و431 حالة.

وذكرت صحيفة (فلبين ستار) الفلبينية أن السلطات الصحية سجلت -خلال الفترة نفسها- 118 حالة وفاة جديدة؛ ليرتفع إجمالي عدد الوفيات في الفلبين منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 22 ألفا و963 حالة، مؤكدة أنه على مدار أمس الإثنين تعافى 6 آلاف و667 شخصا؛ ليبلغ إجمالي عدد حالات التعافي في البلاد مليونا و246 ألفا و405 أشخاص.