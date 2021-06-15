«الهجرة» بكابول: تزايد أعداد الباحثين عن اللجوء للخارج بعد الانسحاب الأمريكي

كشفت منظمة الهجرة في كابول، تزايد أعداد الباحثين عن اللجوء لخارج البلاد، وذلك بعد إعلان الانسحاب الأمريكي من أفغانستان بحلول 11 سبتمبر.

وقال مدير منظمة الهجرة في كابول صميم أحمدي، في تصريحات صحفية لقناة الحرة الإخبارية اليوم الثلاثاء، أن تزايد أعداد الراغبين في اللجوء للخارج ناتج عن صعوبة الوضع الأمني والمعيشي في أفغانستان، وذلك بالتزامن مع بدء انسحاب القوات الأمريكية المرتقب أن يكتمل في سبتمبر المقبل.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن - في 14 أبريل الماضي - أنه اتخذ قرارا بإنهاء العملية العسكرية في أفغانستان، والتي أصبحت أطول حملة عسكرية خارجية في تاريخ الولايات المتحدة، وبدأ بالفعل انسحاب القوات ومن المتوقع أن تغادر القوات العسكرية الأميركية كلها أفغانستان بحلول 11 سبتمبر.

وفي نفس السياق، كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" اقترح كبير الجمهوريين في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكي، السيناتور جيمس إنهوف، أن تترك إدارة الرئيس جو بايدن ألف جندي أمريكي في أفغانستان لمنع حدوث فراغ أمني بعد الانسحاب المخطط له في 11 سبتمبر القادم.

وأكد السيناتور جيمس إنهوف، في مقال رأي نشرته الصحيفة، أن الجدول الزمني الممتد سيسمح لواشنطن "بالحفاظ على قوة سريعة لمكافحة الإرهاب مع تطور البيئة السياسية والأمنية، وتمكين عمليات الاستخبارات وتنفيذ عمليات مراقبة واستطلاع أكثر فعالية؛ والمساعدة في حماية سفارة الولايات المتحدة أثناء ما يتوقع مجتمع الاستخبارات أنه سيكون انتقالًا فوضويًا؛ وإتاحة المزيد من الوقت لمعالجة التأشيرات للأفغان الذين ساعدوا القوات الأمريكية ويخشون الآن على حياتهم".