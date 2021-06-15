الثلاثاء 15 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

379 وفاة و14185 إصابة جديدة بفيروس كورونا روسيا

كورونا فى روسيا
كورونا فى روسيا

سجلت روسيا، اليوم الثلاثاء، 14185 إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 في الساعات الأربع والعشرين
الماضية منها 6805 في موسكو، وهو عدد يقترب من أعلى حصيلة مسجلة منذ شهور على مستوى البلاد.
وأكد فريق العمل الحكومي المعني بمكافحة الجائحة أن 379 شخصا توفوا لأسباب مرتبطة بفيروس كورونا لتصل حصيلة الوفيات إلى 127180.
وتُصدر هيئة الإحصاء الاتحادية الروسية بيانات منفصلة، وقالت إن حوالي 270 ألف شخص توفوا لأسباب مرتبطة بكوفيد-19 منذ بداية الجائحة وحتى نهاية أبريل.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

وأودت جائحة «كوفيد- 19» في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي بأكثر من مليون شخص منذ بدأ فيروس كورونا بالانتشار في العالم قبل عام ونصف العام، في وقت اقترح صندوق النقد الدولي خطة مساعدة بقيمة 50 مليار دولار لتعزيز حملات التلقيح ووقف تفشي الوباء.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

موسكو كورونا كوفيد اللقاح روسيا

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