الثلاثاء 15 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الإحصاء»: 10.5 مليار دولار صادرات مصر لـ5 تجمعات دولية في 2020

المركزي للتعبئة العامة
المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حجم التجارة البينية لمصر مع التجمعات الدولية التي لا تتضمن مصر، وهي تجمع الاتحاد الاوروبي، تجمع الافتا، تجمع النافتا، تجمع رابطة الأسيان، تجمع الميركوسور، والذي بلغ إجمالى قيمة صادرات مصر إلى تلك التجمعات 10.5 مليار دولار عام 2020  مقابل 13.3 مليار دولار عام 2019  بنسبة إنخفاض قدره 20.7%.

وجاءت صادرات مصر إلى الأتحاد الأوروبى فى المرتبة الأولى حيث بلغت قيمتها 7.2 مليار دولار عام 2020 مقابل  9.5 مليار دولار عام 2019 بنسبة إنخفاض قدره 23.9%، يليهــا تجمـع النافتــا حيـث بلـغ إجمالى قيمة الصادرات 2.3  مليـار دولار عـام 2020 مقابــل 3.0 مليـــار دولار  عــام 2019  بنسبـة إنخفـاض قــدره 21.6%.  

وجاءت فى المرتبــة الأخــيرة مجموعــة تجمـع الافتا حيـث بلغ إجمالى قيمة الصـادرات 150.2 مليون دولار عام 2020 مقابـل 37.6 مليون دولار عام 2019 بنسبة  زيادة  قدرها 299.5%.

وبلـغ إجمالى قيمـة واردات مصر من تلك التجمعات 33.1 مليار دولار عام 2020 مقابل 35.4 مليار دولار عام 2019  بنسبة انخفاض قدره 6.7%.

وجاءت واردات مصـر من الأتحاد الأوروبى فى المرتبة الأولى حيـث بلغت قيمتها 19.2 مليار جنيه عام 2020 مقابل 20.9 مليار دولار عام 2019 بنسبة انخفاض قدره 8.0%، يليها النافتا حيث بلغ إجمالـى قيمـة الـواردات 5.4 مليـار دولار  عام 2020 مقابل   5.5 مليار دولار عام 2019 بنسبة انخفاض قدره 2.2%.  

وجاءت فى المرتبة الأخيرة تجمع "الافتا"، حيـث بلـغ إجمالـى قيمة الواردات 1.3 مليـار دولار عــام 2020 مقابل 1.2 مليار دولار عام 2019 بنسبة زيادة قدرها 13.8%.

الاحصاء مصر صادرات واردات الاتحاد الأوروبي

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