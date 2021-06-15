الثلاثاء 15 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الفلبين: لن نتعاون مع «الجنائية الدولية» في تحقيقها بشأن حرب المخدرات

الرئيس الفلبيني رودريجو
الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي

أعلن المتحدث باسم الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي اليوم الثلاثاء، أن الرئيس لن يتعاون مع تحقيق تجريه المحكمة الجنائية الدولية في الحرب التي تشنها إدارته على المخدرات.

وقال المتحدث باسم الرئاسة هاري روكي إن قرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية المنتهية ولايتها فاتو بنسودا بالسعي إلى إجراء تحقيق كامل في الحرب على المخدرات في الفلبين "خاطئ قانونا وله دوافع سياسية".

وأوضح روكي أن الفلبين لن تتعاون لأنها لم تعد عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، وأضاف أن نظام العدالة في البلاد قادر على إجراء تحقيقات .

وأضاف: "لسنا بحاجة إلى أجانب للتحقيق في عمليات القتل في حرب المخدرات لأن الأنظمة في الفلبين تعمل"، مستشهدا بإدانة عناصر الشرطة المتورطين في قتل صبي / 17 عاما / في عام 2017.

وقال روكي إن المحكمة الجنائية الدولية ليس لها اختصاص إجراء تحقيق لأن الفلبين انسحبت من المنظمة في مارس 2017.

وقالت بنسودا، التي تتنحى عن منصب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية اليوم الثلاثاء، إن المحكمة يمكنها التحقيق في الجرائم التي وقعت قبل انسحاب الفلبين.

وفي وقت سابق .. أكد تقرير المخدرات الأوروبي لعام 2021 أن إنتاج المخدرات غير المشروعة على الأراضي الأوروبية زاد خلال جائحة فيروس كورونا العام الماضي، حيث ساعدت عمليات الإغلاق في نقل مبيعات المخدرات من الشوارع إلى منصات الإنترنت المشفرة.

وأوضح- حسبما ذكرت صحيفة كاثميرني اليونانية اليوم الأربعاء- أن الجماعات الإجرامية تكيفت أيضا مع قيود السفر وإغلاق الحدود من خلال الاعتماد بشكل أقل على النقل عبر البشر والتحول بدلا من ذلك إلى حاويات الشحن وسلاسل التوريد التجارية لتهريب المواد غير المشروعة.

الرئيس الفلبينى الفلبين الجنائية الدولية حرب المخدرات مانيلا

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