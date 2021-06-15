وزيرة الصحة: مصر تنتج 8 أصناف من 16 دواء للإيدز

بحثت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مع "مارك أدينغتون" مدير إدارة المنح بالصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا، سبل دعم مصر في البحث العلمي في مجالات "الرعاية ، العلاج ، الوقاية ، الحد من الضرر"، بالإضافة إلى تشجيع الشركات العالمية للتعاون مع مصر في تصنيع المواد الخام لأدوية السل والملاريا والإيدز.

وأشارت الوزيرة إلى أن 100؜ من علاج الإيدز يتم توفيره من خلال الموازنة المصرية، حيث تنتج مصر 8 أصناف من الأدوية من ضمن 16 صنف دواء مخصص لعلاج الإيدز.

ومن جهته، أعرب "مارك أدينغتون" مدير إدارة المنح بالصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا، عن تقديره الشديد لمجهودات مصر في النهوض بالقطاع الصحي خلال الأعوام الماضية والحفاظ على مصر خالية من الملاريا، مشيدًا بالمعدلات المنخفضة بمصر في نسب الإصابة بأمراض السل والإيدز في ظل التحديات التي تشهدها دول العالم خلال التصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد.

كما أكد دعم الصندوق الكامل لمصر في ملفات الصحة الأساسية وكافة الأنشطة المشتركة، واستمرار تقديم الدعم لمصر للتصدي لجائحة فيروس كورونا من خلال دعم منظومة التشخيص والقدرات المعملية في تحاليل التسلسل الجيني للفيروسات، وسط ما يشهده العالم من تحورات مختلفة وطفرات جينية لفيروس كورونا المستجد.

وكانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، قد التقت بـ "مارك أدينغتون" مدير إدارة المنح بالصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا، على هامش زيارتها إلى مدينة جنيف بسويسرا لبحث وتعزيز سبل التعاون في مجالات الصحة مع عدد من المنظمات الدولية والأممية، في إطار الاهتمام بالصحة العامة وتحقيق رؤية مصر 2030.