الثلاثاء 15 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

الدين لله

«الإفتاء»: يجوز نقل رفات الموتى من مقبرة لأخرى في حالة واحدة

مقبرة
مقبرة

من الأسئلة التي تحظى باهتمام كبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة، عن إمكانية نقل رفات الموتى، حيث يسأل الكثير من المسلمين عن حكم نقل رفات الموتى نظرًا لظروف المياة التي تغرق المقابر، أو لبناء مقابر جديدة أو غيرها من الأسباب، ومن بين تلك الأسئلة تساءلت سيدة حول حكم نقل رفات الموتى نظرًا لظروف المياه المحيطة بها.

وكان قد رد سؤال إلى دار الإفتاء في نفس هذا السياق، يقول يوجد لدينا مقبرة غمرتها المياه الجوفية، وحرصًا على تكريم الرفات الموجودة بالمقبرة اشترينا مقبرة جديدة، ونأمل بأن ننقل الرفات إلى المقبرة الجديدة، فما الحكم الشرعي في ذلك؟

وأجابت الدار قائلة: "إن أمكن المعالجة بحيث لا ينضح الماء في المقبرة مرةً أخرى وجب المعالجة، وعندئذٍ لا يجوز نقل الموتى، فإن لم يمكن ذلك جاز نقل الرفات إلى مقبرةٍ أخرى حفاظًا على حرمة الموتى، بل قد يجب إن لم يمكن حفظ جثثهم إلا بذلك، مع ضرورة التعامل بإكرامٍ واحترامٍ مع الميت أو ما تبقى منه.

حكم نقل رفات الموتى دار الافتاء نقل الموتى مقبرة رفات الموتى إكرام الميت

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