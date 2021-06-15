الثلاثاء 15 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الإحصاء: 13.3% انخفاضا فى واردات مصر من التجمعات الدولية عام 2020

المركزى للتعبئة العامة
المركزى للتعبئة العامة والإحصاء

أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن صادرات مصر مع التجمعات الدولية التى تتضمن مصر وهي الإسكوا ، تجمع دول الساحل والصحراء ، تجمع الكوميسا ، مجموعة الخمس عشرة، منطقة  التجارة الحرة العربية ، مجموعة الثمانية الإسلامية النامية بلـغت 28.0 مليار دولار عام 2020  مقابـل 30.0 مليار دولار عـام 2019 بنسبة انخفاض قـدره 6.4٪.

وجاءت صادرات مصر إلى منطقة التجارة الحرة العربية فى المرتبة الأولى حيث بلغـت قيمتهـا 9.8 مليار دولار عام 2020 مقابل 10.1 مليار دولار عام 2019 بنسبة انخفاض قدره 3.5 ٪، يليهـا تجمع الأسكـوا حيث بلغ إجمالى قيمة الصادرات 8.0 مليار دولار عام 2020 مقابل 8.4 مليار دولار عام 2019 بنسبـة إنخفاض قدره 4.1٪.  

بينما جاءت فى المرتبـة الأخيـرة مجموعة الكوميسا حيث بلغ إجمالى قيمة الصادرات 2.0 مليار دولار عام 2020 مقابل 2.2 مليار دولار عام 2019 بنسبة إنخفاض قدره 8.2 ٪.

وبلغ إجمالى قيمة واردات مصر من تلك التجمعات 29.6 مليار دولار عام 2020 مقابل 34.2 مليار دولار عام 2019   بنسبة انخفاض قدره 13.3 ٪.

واحتلت المرتبـة الأولى واردات مصـر مـن تجمع منطقـة التجارة الحرة العربية حيث بلغـت قيمتها  9.3 مليار دولار عام 2020 مقابل 11.2 مليار دولار عام 2019 بنسبة انخفاض قدره 17.4 ٪، يليها مجموعـة الخمس عشره حيث بلــغ إجمالى قيمـة الواردات 8.3 مليــار دولار عـام 2020 مقابل 9.3 مليار دولار عام 2019 بنسبة إنخفاض قدره 10.7٪ .

فيما جـاءت فى المرتبـة الأخيرة تجمـع الساحل والصحراء حيث بلغ إجمالي قيمة الواردات 0.8 مليار دولار عام 2020 مقابل 0.9 مليار دولار عام 2019 بنسبة إنخفاض قدره 15.3 ٪.

الاحصاء صادرات واردات مصر تجمعات دولية

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