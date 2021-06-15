الثلاثاء 15 يونيو 2021
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مصر

وزيرة الصحة: التوسع في مراكز الكشف وعلاج الإيدز من 13 إلى 27 محافظة

وزيرة الصحة والسكان
وزيرة الصحة والسكان

استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مع "مارك أدينغتون"، مدير إدارة المنح بالصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا، الإنجازات التي حققتها مصر في مكافحة مرض السل، حيث شهدت معدلات الإصابة انخفاضًا كبيرًا مقارنة بالمعدلات العالمية، وذلك نظرًا لمجهودات التوعية وتوفير الوسائل التشخيصية والأدوية سواء البسيطة أو الأدوية المتقدمة التي تستخدم في علاج حالات السل المقاوم للمضادات.

وأكدت زايد أهمية الحفاظ على مكتسبات مصر فيما حققته لمكافحة أمراض السل والإيدز والملاريا، خاصة بعد تنفيذ حملة “١٠٠ مليون صحة” من خلال المبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم والجنين والمعنية فحص السيدات الحوامل والكشف عن أمراض الإيدز والزهري وفيروس بي لحماية الأم والجنين من تلك الأمراض، بهدف تحقيق صفر إصابات بفيروس نقص المناعة البشرية بين الأطفال.

واستعرضت الوزيرة الإنجازات الكبيرة التي حققتها مصر خلال عام 2020، في دعم الاستجابة الوطنية لفيروس نقص المناعة البشرية، وتوسيع نطاق خدمات الرعاية والعلاج، وتحديث إرشادات الرعاية ومضادات الفيروسات، حيث تم التوسع في مراكز الكشف وعلاج الإيدز من 13 محافظة لتصبح في 27 محافظة وبالتالي تغطية كافة محافظات الجمهورية، كما تم اعتماد برنامج العلاج البديل من خلال توفير مثائل الأدوية، بالإضافة إلى توفير وسائل الحقن الآمن.

يذكر أن  الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، قد التقت بـ "مارك أدينغتون" مدير إدارة المنح بالصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا، على هامش زيارتها إلى مدينة جنيف بسويسرا لبحث وتعزيز سبل التعاون في مجالات الصحة مع عدد من المنظمات الدولية والأممية، في إطار الاهتمام بالصحة العامة وتحقيق رؤية مصر 2030.

وزيرة الصحة مكافحة مرض السل المعدلات العالمية توفير الوسائل التشخيصية أمراض السل الإيدز والملاريا المبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم والجنين أمراض الإيدز الزهري وفيروس بي الكشف وعلاج الإيدز

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