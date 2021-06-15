الذهب يستقر بفعل تراجع الدولار والتركيز على اجتماع المركزي الأمريكي

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، إذ تسبب انخفاض الدولار في تراجع تكلفة المعدن الأصفر

لحائزي بقية العملات، بينما يترقب المستثمرون نتيجة اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي لاستقاء مؤشرات بشأن مسار التحفيز النقدي غير المسبوق.

وصعد الذهب في التعاملات الفورية 0.1% إلى 1867.83 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0646 بتوقيت جرينتش، بعد أن نزل لأدنى مستوياته منذ 17 مايو عند 1843.99 دولار يوم الإثنين.

وربحت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1869 دولارًا، وتراجع الدولار 0.1% مقابل منافسيه.

ويترقب المستثمرون غدا الأربعاء، نتيجة اجتماع لمجلس الاحتياطي يستمر يومين بشأن السياسات.

وقال نحو 60% من خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم إن إعلانًا مرتقبا بشدة بشأن خفض وتيرة التحفيز سيصدر في الربع المقبل، وأيضًا هناك حالة من الترقب لبيانات مبيعات التجزئة الأمريكية الشهرية المقرر صدورها اليوم.

واستفاد الذهب من بيانات في الآونة الأخيرة أظهرت ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة إذ أنه يُعتبر تحوطا في مواجهة التضخم.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.5% إلى 27.71 دولار للأوقية، وارتفع البلاديوم 0.2% إلى 2756.68 دولار، بينما تراجع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1161 دولارا.

وفي سياق متصل، تراجعت أسعار الذهب أمس الإثنين، لأقل مستوى في أكثر من أسبوع تحت ضغط ارتفاع الدولار، بينما يترقب المستثمرون الذين يسيطر عليهم الحذر نتيجة اجتماع السياسات لمجلس الاحتياطي الاتحادي هذا الأسبوع، في حين ينظر للارتفاعات الاخيرة لأسعار المستهلكين على أنها مسألة مؤقتة.

ونزل الذهب في السوق الفورية 0.6 بالمئة إلى 1864.61 دولار بحلول الساعة 0536 بتوقيت جرينتش وهو أقل مستوى منذ الرابع من يونيو.

وهبطت العقود الأمريكية للذهب 0.7 بالمئة إلى 1866 دولارا للأوقية.

ارتفع الدولار 0.1% ليحوم قرب ذروة أسبوع مقابل عملات رئيسية أخرى، مما يرفع تكلفة الذهب بالنسبة لحاملي العملات الأخرى، وأظهرت بيانات الأٍبوع الماضي ارتفاعا حادا لأسعار المستهلكين بالولايات المتحدة، لكن مسؤولي مجلس الاحتياطي كرروا مرارا أن التضخم مؤقت.