الثلاثاء 15 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

رياح وانخفاض درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الثلاثاء

الطقس
الطقس

كشف الدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس يشهد اليوم انخفاضًا في درجات الحرارة مع ارتفاعها في الصعيد.

وتتراوح درجات الحرارة العظمي بين المدن المصرية بين 39 درجة في الصعيد و27 درجة في دمياط ومطروح، مؤكدا أن ارتفاع الرطوبة يشعر المواطنين بالحر. 

وأضاف شاهين في تصريحات لـ"الدستور" أنه من المتوقع أن يكون هناك نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حتى يوم الأحد المقبل. 

وتكون درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحرى 34 درجة والسواحل الشمالية 29 درجة وجنوب سيناء 37 درجة وشمال الصعيد 35 درجة وجنوب الصعيد 41 درجة.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس اليوم شديد الحرارة خلال النهار على جنوب الصعيد في حين يكون حارًا فقط على الصعيد وجنوب سيناء، معتدل خلال الليل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ولطيف على شمال الصعيد.

وتوقعت الأرصاد الجوية أمس في تقرير حالة الطقس أن تكون درجة الحرارة العظمي في أسوان 38 درجة، وكانت هي الأعلي في مصر اليوم حسب التقرير، إلا أنها عاود تعديلها صباح اليوم لتعلن أن درجة الحرارة في أسوان تصل إلى 39 درجة وهي أعلي درجة حرارة في مصر اليوم.

ويتوقع أن تكون حالة الطقس اليوم الثلاثاء مائلة للحرارة على القاهرة الكبري والوجه البحري، وتنخفض درجة الحرارة في الإسكندرية عن أمس للعظمي بمقدار درجة واحدة، كما تنخفض درجة الحرارة في القاهرة بمدرار درجتين عن يوم الإثنين، ويتحول الطقس ليلاً ليكون لطيف في القاهرة والوجه البحري، ويظل الطقس السواحل الشمالية اليوم معتدل نهاراً ولطيف ليلاً.
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الثلاثاء يشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية  و جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء:  القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 20 درجة، وسوهاج العظمى 35 درجة والصغرى 23 درجة، وقنا العظمى 36 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 38 درجة والصغرى 26 درجة.

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