«المنشآت السياحية» و«الموسيقيين» توحدان جهودهما لإعادة تشغيل المسارح

أعلن عادل المصري، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، الاتفاق مع نقابة المهن الموسيقية على التنسيق المشترك وتوحيد الجهود من أجل إعادة تشغيل مسارح المنوعات والملاهى الليلية ومد العمل بالمنشآت والمطاعم السياحية إلى الساعة الثالثة صباحاً، وفقاً لكافة الاشتراطات والإجراءات الوقائية والصحية المتبعة فى المنشآت والمطاعم السياحية والمعتمدة من وزارتى السياحة والآثار، والصحة والسكان المصرية وتتطابق مع معايير منظمتى الصحة والسياحة العالمية لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وقال المصري، إن غرفة المنشآت والمطاعم السياحية احتضنت اجتماعاً مشتركاً ضم بعض أعضاء مجلس إدارة الغرفة وعدد من أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هانى شاكر، نقيب الموسيقيين، بحضور عبد الفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة والآثار لشئون المنشآت الفندقية والسياحية والأنشطة والمحال السياحية، وعلى حسن، مدير عام التفتيش على المحلات السياحية بوزارة السياحة والآثار، تم خلاله مناقشة ما تواجهه المنشآت السياحية، وكذلك أعضاء نقابة الموسيقيين من تحديات، وخاصة مشكلة وقف نشاط مسارح المنوعات والملاهى الليلية، وإغلاق المنشآت والمطاعم السياحية منتصف الليل وحتى الواحدة بعد منتصف الليل يومى الخميس والجمعة من كل أسبوع.

وشارك فى الاجتماع من غرفة المنشآت والمطاعم السياحية كلً من محمد فتحى قرنى ، عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة السياحة الترفيهية والمنوعات ، وهشام عبد الله ، عضو مجلس الإدارة ، وعلى كامل منصور، عضو مجلس الإدارة ، نائب رئيس لجنة السياحة الترفيهية والمنوعات ورئيس غرفة المنشآت السياحية بالدلتا ومدن القناة، وأحمد الناظر ، الأمين العام للغرفة وقد ضم الوفد المرافق للفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية ،من أعضاء مجلس إدارة النقابة ، المايسترو محمد أبو اليزيد، وكيل أول النقابة، والمايسترو أحمد رمضان ،سكرتير عام النقابة، ومنصور هندى ،عضو المجلس.

وأكد رئيس الغرفة، تطابق وجهات النظر بين غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، ونقابة المهن الموسيقية، فى الأضرار والخسائر التى لحقت بأعضائها من جراء عدم تشغيل مسارح المنوعات والملاهى الليلة، وكذلك عدم مد العمل بالمنشآت والمطاعم السياحية إلى الساعة الثالثة صباحاً، والتى تسببت فى إغلاق هذه المنشآت وتكبدها لخسائر فادحة وعدم تحقيقها لإية إيرادات لوقف النشاط، وتحملها لمدة تزيد عن 16 شهر لأجور ومهايا عمالها منذ بدء جائة كورونا فى مارس 2020، والتنسيق المشترك والعمل سوياً فى إجراء الاتصالات ومخاطبة دولة رئيس مجلس الوزراء، واللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورنا لإنهاء هذا التوقف كليا مع الالتزام بالتدابير الاحترازية والوقائية المقررة.

وأشار المصرى، إلى أن نشاط "مسارح المنوعات والملاهى الليلة " و"المهرجانات"، يُعدان من القوى الناعمة التى تتميز بها مصر، وتندرج ضمن السياحة الترفيهية التى تجتذب ملايين السائحين وتدر ملايين من العملات الصعبة فى عصب الاقتصاد المصرى، وخاصة وإننا مقبلون على موسم السياحة العربية، ويجب إعادة النظر فى قرار وقف هذا النشاط ووضعه فى مكانه الصحيح.

وتابع، أن هناك بعض الدول العربية أصبحت تنافس مصر بشكل قوى وواضح فى هذا النشاط والمجال رغم وجود كورونا، واتخذت منصة ضخمة لإقامة هذه الحفلات والمهرجانات والمناسبات المتعددة والمختلفة والمتنوعة بالخارج، وبالتالى ضاعت الملايين من العملة الصعبة على الاقتصاد المصرى من جراء وقف هذا النشاط.

وأكد رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أهمية مد فترة العمل إلى الساعة الثالثة صباحاً بالمنشآت والمسارح المرخصة لها، وكذلك زيادة أعداد الفرقة الموسيقية تعمل بالمنشآت السياحية والمصاحبة للفقرات الغنائية، مع الالتزام بالتباعد والحفاظ على التدابير الاحترازية، مُطالبًا بإعادة النظر فى إغلاق هذا النشاط.