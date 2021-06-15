القبض على متحرش جديد بفتاة أمام نادي شهير في منطقة القطامية بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من القبض على متحرش جديد انتشرت جريمة تحرشه عن طريق فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي سجلته فتاة قام ملامسة جسدها والاعتداء عليها أمام نادي شهير بمنطقة القطامية في محافظة القاهرة وذلك عقب تحديد هويته.

كان تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، لشاب في العقد الثالث من العمر، يتحرش بفتاة أمام نادي القطامية جاردنز.

وظهر في الفيديو محاولة الشاب ملامسة أجزاء من جسدها وتمكنت من تصويره خلال ذلك، وتبين نشوب مشاجرة بين سائق "التوك توك" والفتاة التي حاولت توثيق الواقعة بتصوير الشاب بهاتفها المحمول، وقيام الأول بمحاولة خطفه وإلقاء الحجارة عليها.

وكتب أحد أصدقاء الفتاة على مواقع التواصل الاجتماعي: “صديقة ليا النهارده حصلها موقف مش هقول إنه غريب لأن للأسف مبقاش جديد على شريحة كبيرة من مُجتمعنا، وبعض الأشخاص فيه، وللأسف أنا مكُنتش متواجد إمبارح تم الاعتداء عليها جسديًا، وهي طالعة من نادي القطامية جاردنز جنب نادي الصيد على الدائري من البطيء جِه توكتوك عمال يشتم، ويقولها كلام مُقرف ودة لبس تلبسيه يا بنت كذا وكذا ومشي قُدامها”.

وتابع: “صديقتي وقفت وهي كعادتها بتروح وبترجع النادي عن طريق النفق اللي بالضبط قُدام harmony partner school، وقُصاده الناحية التانية مودرن أكاديمي، فَوقف هناك شاب نزل من التوكتوك قعد يشوح بأيديه، ويشتم وكان جي يضرب أُختها لأنها كانت بتصوره فَ وقفت في وشه وصدته قام ضاربها بالقلم والبوكس وكان بيقلع الشبشب ورمى عليها طوب وحاليًا جسمها كله كدمات”.

وأضاف: “ده طبعا وراه صف رجالة واقفين يتفرجوا وفيه شوية ذكور فضلوا يقولوا لها إمشي وسيبي ومتصوريهوش وبيدافعوا عنه، وهي اتصلت بالنجدة فوق التلت مرات محدش جِه، وراحت قدمت محضر عند قسم المقطم، وفيه ضابط اتصل بيها وقالها روحي هناك وريتله صورته والڤيديو، وقالها المحضر هيبقي مفتوح، إلا لما يتجاب اسمه وهي مش عارفة تجيب اسمه ازاي”.

واختتم حديثه: “أنا مش فاهم لحد امتى تفضل الظاهرة دي في الشوارع بالذات من بتوع التوك توك وغيرهم وما أكثرهم، ولحد امتى مش هيبقى فيه قانون رادع ليهم يقوم سلوكهم ويعدله، يا ريت تساعدونا نلاقي الشخص ده ويأخذ عقابه المُستحَق”.