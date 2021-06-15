«تعليم القليوبية»: إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بعد التصحيح مباشرة

قال ياسر محمود، مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، إن أعمال تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية ما زالت مستمرة، وجاري العمل على قدم وساق من الانتهاء من عملية التصحيح بمقر كنترول الإعدادية ببنها.

وأكد مدير تعليم القليوبية، أن عملية التصحيح تتم مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي بين جميع المصحيين والعاملين بالكنترولات للوقاية من فيروس كورونا.

وشدد على أنه سيتم إعلان النتيجة فور الانتهاء من علمية التصحيح، مؤكدا توجيه الجميع بتحري الدقة فى التصحيح وعمليات الرصد.

وأضاف أنه يتابع جميع أعمال الكنترولات بنفسه، مؤكدا مرور الامتحات بدون رصد أي مشكلات.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد حددت 280 درجة عظمى لدرجات امتحانات المواد الدراسية في الشهادة الإعدادية التي جاءت أسئلة الامتحانات بها من منهج الفصل الدراسي الثاني فقد 2021، تنفيذ لتعليمات وزارة التربية والتعليم، بينما اقتصر امتحانات الفصل الأول علي النجاح والرسوب.

وكانت أغلب "كنترولات" الشهادة الإعدادية في محافظات الجمهورية قد بدأت اليوم في إعداد النتيجة النهائية، حيث انتهت "الكنترولات" من مراحل تقدير درجات الأسئلة وتجميع الدرجات، وبدأت في إعداد "شيتات" النتيجة النهائية، وتحديد أسماء الأوائل في كل محافظة.

وحرص وكلاء وزارة التعليم في كل محافظة على تفقد مقرات التصحيح، والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية من فيروس كورونا المستجد.

كما شددوا خلال جولاتهم على تطبيق التباعد الاجتماعي أثناء جلوس المعلمين المنتدبين أعمال تقدير الدرجات ، وتأكدوا أنه تم تزويد اللجان بوسائل الإضاءة والتهوية اللازمين، وتوافر أدوات التطهير والتعقيم باللجان ودورات المياه، وتهيئة الجو المناسب للمصححين من أجل أداء عملهم بكل دقة.

وكانت جميع أسئلة الامتحانات بكافة المواد جاءت من منهج الفصل الدراسي الثاني طبقا لتعليمات وزارة التربية والتعليم حيث حددت النهاية العظمى الدرجات بـ280 درجة.

يذكر أن نتيجة الشهادة الإعدادية تعلن عقب انتهاء أعمال كنترول الشهادة الإعدادية بكل محافظة، حيث يتم إعداد النتيجة ونسب النجاح والطلاب العشرة الأوائل، ويقوم كل محافظ باعتمادها، لتعلن بعد ذلك على رابط المديرية التعليمية الرسمي بالمحافظة من خلال رقم الجلوس واسم الطالب.