الثلاثاء 15 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

موعد الاختبار التحريرى والمقابلة الشخصية لوظيفة محصل قارئ بمياه أسيوط

محصل مياه
محصل مياه

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد عن تحديد موعد لإجراء الاختبار التحريري والمقابلة الشخصية لوظيفة (محصل قارئ بالعمولة) فى المسابقة رقم (2) لسنة 2021م لمركز ومدينة بلاط بقطاع الوادي الجديد والتى سبق الاعلان عنها.

وأكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أن الحاجة إلى عمالة جديدة فى مثل هذا التخصص(محصل قارئ بالعمولة) يأتى من سعي الشركة نحو تغطية كافة المناطق بالقراء المحصلين ونهو مشكلة القراءات العشوائية ومن ثم مطابقة القراءة الفعلية المستهلكة للقراءة المسجلة بالفاتورة ، من أجل أداء خدمى متميز يهدف الى نيل رضا المواطنين.

وصرح اللواء محمد أبو صغير رئيس قطاع الموارد البشرية بالشركة بأنه تقرر إجراء الاختبار التحريرى والمقابلة الشخصية للسادة المتقدمين لوظيفة (محصل قارئ بالعمولة)  بالمسابقة رقم (2) لسنة 2021م لمركز ومدينة بلاط بقطاع الوادي الجديد وذلك يوم الأربعاء الموافق 23 يونيو 2021م في تمام الساعة العاشرة صباحاً بقاعة الاجتماعات بالوحدة المحلية بمركز ومدينة بلاط (مبنى الوحدة المحلية الجديد).

وأكد علي ضرورة الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا المستجد مع الالتزام بارتداء الكمامات الطبية واستخدام المطهرات والمعقمات حرصا علي سلامة المواطنين والعاملين.

وأضاف أن هذا يأتي في إطار حرص الشركة علي تنمية الموارد البشرية لديها لتحقيق الاهداف الموجوة منها وتقديم خدمات أفضل للمواطنين في كافة القطاعات المختلفة، مشيرا إلى أنه يتم اختيار العاملين وفق ضوابط صارمة ومعايير جودة مرتفعة حتي يساهم ذلك في الارتقاء بمستوي الشركة وتوفير الخدمات للعملاء بشكل يليق بمستوي الشركة وحرصا منا علي نيل رضاء العملاء والتخفيف عنهم وتحقيق اعلي معدلات الاستفادة الممكنة خلال الفترة القادمة كما تعودت الشركة ان تقدم افضل الخدمات خلال الفترة السابقة.

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