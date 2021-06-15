اعترافات المتهمين بإلقاء نصف طن طماطم بالشرقية.. "الفيديو من سنتين والمحصول كان فاسد"

واجهت النيابة العامة في الشرقية متهمين اثنين لقيامهما بإلقاء نصف طن طماطم في ترعة بنطاق المحافظة.

وقررت النيابة العامة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وعرض مقطع فيديو على الجهات المختصة، وتقديم تقرير مفصل حول موعد تسجيله، وتحديد الأشخاص الظاهرين بالمقطع المصور، كما تقرر استدعاء عدد من الشهود من بينهم تاجر خضروات.

واعترف المتهمين خلال التحقيقات بارتكاب الواقعة، وقال المتهم الأول: إنه يعمل تاجر خضروات، وقاما هو وشريكه “عامل زراعي” بتصوير مقطع الفيديو منذ سنتين، وقرر نشره الآن على مواقع التواصل الاجتماعي لجمع مشاهدات، وفوجئوا بانتشاره بتعقليات تتعلق بتلاعبهم في أسعار الطماطم في السوق.

وأضاف المتهم أنه قام بشراء كمية من محصول الطماطم حوالي7 طن من أحد تجار الجملة لبيعها بأحد الأسواق، وتبقى منها كمية قدرها حوالي 500 كيلو جرام اكتشف أنها "معطبة وفاسدة"، وفي نهاية اليوم قام بمشاركة الثاني بالتخلص منها بإلقائها بأحد المجاري المائية وتصوير مقطع الفيديو لإرساله إلى تاجر الجملة لاستنزال قيمتها من إجمالي الكمية، وقام بنشر مقطع الفيديو على موقع "فيس بوك"، ونفى قيامه بالتخلص من محصول الطماطم للحفاظ على سعره بالأسواق.

وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على بعض صفحات موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، متضمناً قيام بعض الأشخاص بالتخلص من محصول الطماطم وإلقائه بأحد المجاري المائية بدعوى الحفاظ على سعره بالأسواق.

وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني – الأمن العام عن تحديد مرتكبي الواقعة، وهما تاجر خضروات وعامل زراعي، مقيمان بمحافظة الشرقية وجرى تحرير محضر بالواقعة وعرض المتهمين على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والوقوف على حقيقة الواقعة وتحديد جريمة المتهمين والعقوبة المقررة في القانون.