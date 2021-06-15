تحقيقات موسعة في معركة مسلحة بين عائلتين في صدفا بأسيوط

تباشرالنيابة العامة في محافظة أسيوط التحقيقات في معركة مسلحة وقعت صباح اليوم الثلاثاء، بين عائلتين بقرية بني فير التابعة لمركزصدفا بسبب خلافات الجيرة.

وتبين من التحقيقات قيام الطرفين باستخدام الأسلحة النارية لإرهاب الطرف الآخر وإطلاق أعيرة نارية في الهواء لاستعراض القوة وفرض السيطرة، ما أثار فزع المواطنين الذين أبلغوا الشرطة وحضرت على الفور لمكان الحادث.

وقامت قوات الشرطة بالسيطرة على الموقف، وجمع المشاهدات اللازمة من محيط الحادث وضبط عدد منالمتهمين وتحديد الهاربين وضبط كمية من الأسلحة ضبطت بحوزتهم.

كان الأهالي في قرية بني فيز مركز صدفا، قد سمعوا صوت إطلاق أعيرة نارية وبالتحقق من الأمر تبين نشوب معركة مسلحة بين عائلتين وبحضور الشرطة فر أغلب المتهمين هاربين وتمكنت القوات من فرض السيطرة على الموقف وتحديد أسماء المتورطين في الأحداث من العائلتين.