الثلاثاء 15 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

خبراء يحذرون من خطورة «كوفيد-19» على الصحة العقلية

إصابة كورونا
إصابة كورونا

  حذرت مجموعة من خبراء الصحة في أفغانستان من معدلات الأمراض العقلية بعد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا وتسارع وتيرة العنف في البلاد.

وذكرت وكالة أنباء (باجفاك) الأفغانية اليوم الثلاثاء أن الأطباء ناشدوا المواطنين باتباع الإرشادات الصحية مع عدم الاستسلام للمخاوف بشأن الفيروس التاجي.

ومن ناحية أخرى، قال سكان إقليم بلخ الشمالي إنه يجب وقف الصراع الدائر في البلاد على الفور لمساعدة المنظمات الصحية على التعامل بشكل أفضل مع أزمة الفيروس.

وفي السياق ذاته، قال الدكتور أسد الله ألفت، المسؤول عن الصحة النفسية في إدارة الصحة العامة بالإقليم الشمالي في تصريح لوكالة “باجفاك” للأنباء، إن زيادة حالات الإصابة بكوفيد-19 خلال الموجة الثالثة كانت أيضًا سببًا وراء زيادة الاضطرابات النفسية.

وأضاف أن تركيز المتخصصين الصحيين ينصب بكثافة على معالجة مرضى كوفيد، موضحا أن هذا هو السبب في أن معظم الأشخاص الذين يعانون من الاضطرابات العقلية يتجنبون الذهاب إلى المستشفيات.

وأشار ألفت إلى أن ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس التاجي قد أثار مخاوف بين الناس وكان أيضًا سببا في مشاكل عقلية.

وأكد ضرورة اتباع الإرشادات الصحية للوقاية من كوفيد-19 على ألا يستسلموا للمخاوف من الفيروس.

وتابع قائلا: "أزمة كورونا كارثة عالمية ولسوء الحظ أثرت الموجة الثالثة على العديد من الأشخاص في أفغانستان ... كما أثرت على أعمال بعض الأشخاص إلى جانب الآثار السلبية الأخرى، مما تسبب في الاضطرابات النفسية".

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

الأكثر قراءة

بوابة التعليم الاساسي الصف الثالث الاعدادي.. نتائج الطلاب برقم الجلوس 2021

اعترافات المتهم بالتحرش بطفل فى قطار الصعيد: «إديته بقشيش»

مصادر تكشف موعد انتهاء موجة كورونا الثالثة

نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي.. "بيان النجاح"

«الصحة العالمية» تحذر من مخاطر تحورات كورونا

تأييد أحكام الإعدام على «حجازى والبلتاجى» وعدد من قيادات الإخوان فى «فض رابعة»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة الأزهري

تلاعب التنظيم الخاص للإخوان بآيات القرآن الكريم

طلعت رضوان

شخصيات فى حياتى.. بورتريه للست أم نعناعة

جمال-أسعد

القسيس وثورة يوليو

القس. رفعت فكرى

فرج فودة.. وهل يموت الشرفاء؟

محمود خليل

«الندّاهة» ورحلة «البغدادى» إلى «قاهرة المعز»

ماجد حبته

على هامش شقة الزمالك

د.أحمد الخميسى

نكسة ٦٧.. الظاهرة خارج السياق

محمد مرعي

المجال العام ومصادر المعلومات حول مشروع العاصمة الإدارية

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

الحكومة الإسرائيلية الجديدة توافق على مسيرة للقوميين اليهود فى القدس

الخارجية الإماراتية تبحث مع نظيرتها الإسرائيلية أوجه التعاون

رئيس وزراء إسرائيل: أتطلع للتعاون مع الإمارات لدفع عملية السلام