خبراء يحذرون من خطورة «كوفيد-19» على الصحة العقلية

حذرت مجموعة من خبراء الصحة في أفغانستان من معدلات الأمراض العقلية بعد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا وتسارع وتيرة العنف في البلاد.

وذكرت وكالة أنباء (باجفاك) الأفغانية اليوم الثلاثاء أن الأطباء ناشدوا المواطنين باتباع الإرشادات الصحية مع عدم الاستسلام للمخاوف بشأن الفيروس التاجي.

ومن ناحية أخرى، قال سكان إقليم بلخ الشمالي إنه يجب وقف الصراع الدائر في البلاد على الفور لمساعدة المنظمات الصحية على التعامل بشكل أفضل مع أزمة الفيروس.

وفي السياق ذاته، قال الدكتور أسد الله ألفت، المسؤول عن الصحة النفسية في إدارة الصحة العامة بالإقليم الشمالي في تصريح لوكالة “باجفاك” للأنباء، إن زيادة حالات الإصابة بكوفيد-19 خلال الموجة الثالثة كانت أيضًا سببًا وراء زيادة الاضطرابات النفسية.

وأضاف أن تركيز المتخصصين الصحيين ينصب بكثافة على معالجة مرضى كوفيد، موضحا أن هذا هو السبب في أن معظم الأشخاص الذين يعانون من الاضطرابات العقلية يتجنبون الذهاب إلى المستشفيات.

وأشار ألفت إلى أن ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس التاجي قد أثار مخاوف بين الناس وكان أيضًا سببا في مشاكل عقلية.

وأكد ضرورة اتباع الإرشادات الصحية للوقاية من كوفيد-19 على ألا يستسلموا للمخاوف من الفيروس.

وتابع قائلا: "أزمة كورونا كارثة عالمية ولسوء الحظ أثرت الموجة الثالثة على العديد من الأشخاص في أفغانستان ... كما أثرت على أعمال بعض الأشخاص إلى جانب الآثار السلبية الأخرى، مما تسبب في الاضطرابات النفسية".

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.