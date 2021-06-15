الثلاثاء 15 يونيو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسهم اليابان ترتفع مقتفية أثر «ناسداك».. وشركات صناعة الأدوية تتألق

أسهم اليابان
أسهم اليابان

أغلقت الأسهم اليابانية مرتفعة اليوم الثلاثاء، إذ تلقت الدعم من أسهم التكنولوجيا وتلك التي تركز على النمو عقب إغلاق قوي للمؤشر ناسداك الليلة الماضية، بينما واصلت شركات صناعة الأدوية مكاسبها.


وقفز المؤشر نيكي 0.96 بالمئة إلى 29441.30 نقطة، مسجلا أكبر مكسب منذ أواخر مايو، بينما ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.8 بالمئة إلى 1975.48 نقطة، ليغلق عند أعلى مستوياته منذ أوائل أبريل.


وتعززت معنويات السوق بآمال تعافي التجارة العالمية وإعادة فتح الاقتصاد في البلاد، بينما يترقب المستثمرون اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بشأن السياسات الذي يستمر على مدى يومين والمقرر أن يبدأ في وقت لاحق اليوم.
 

وقال جون موريتا المدير العام لقسم الأبحاث لدى تشيباجين لإدارة الأصول "إغلاق السوق القوي اليوم ببساطة رد فعل على المكاسب في ناسداك الليلة الماضية.
 

"المستثمرون استعادوا الثقة في السوق مع سلاسة وسرعة توزيع لقاحات كورونا
 

وتصدر قطاع صناعة الأدوية قائمة الرابحين بين 33 قطاعا فرعيا في بورصة طوكيو بارتفاع 1.65 بالمئة، وقفز سهم إيساي 6.59 بالمئة ليتصدر قائمة الأسهم الرابحة على المؤشر نيكي.


وشهدت أسهم إيساي تذبذبا منذ تلقى عقار لمرض الزهايمر، طورته الشركة بالتعاون مع بيوجين، موافقة الجهات التنظيمية الأمريكية الأسبوع الماضي. وتواجه إدارة الغذاء والدواء الأمريكية انتقادات
متزايدة بشأن الموافقة على العقار.


وصعد سهم تاكيدا للأدوية 1.69 بالمئة وتتولى الشركة توريد لقاح نوفافاكس المضاد لكوفيد-19 في اليابان. 

وأظهرت تجارب سريرية أن لقاح الشركة الأمريكية فعال بأكثر من 90 بالمئة في مواجهة مجموعة
سلالات للفيروس.
 

وتقدم سهم طوكيو إلكترون، وهي مورد كبير لمعدات صناعة الرقائق، 1.68 بالمئة بينما قفز سهم تويوتا موتور 1.77 بالمئة ليبلغ مستوى قياسيا.

الأسهم اليابانية اليابان كورونا كوفيد نيكي

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