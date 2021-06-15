الثلاثاء 15 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

157 إصابة جديدة بكورونا و15 وفاة في بلغاريا

كورونا في بلغاريا
كورونا في بلغاريا

سجلت بلغاريا 157 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 420 ألفا و336 حالة.


كما سجلت بوابة المعلومات الوطنية في تقريرها اليومي، حسبما أوردت وكالة أنباء صوفيا البلغارية اليوم الثلاثاء، خلال الفترة نفسها 15 وفاة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 17 ألفا و915 شخصا.

وتعافى على مدار أمس، 893 شخصا، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين في البلاد إلى 390 ألفا و388 شخصا.

ويوجد في المستشفيات حتى الآن 2239 شخصا، من بينهم 242 مريضا في العناية المركزة.
ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في بلغاريا 12 ألفا و190 حالة.


لقاحات كورونا حول العالم


وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، كشفت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء عن إعطاء 39ر2 مليار جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.


ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

 

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. 

ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من
حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

وأودت جائحة «كوفيد- 19» في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي بأكثر من مليون شخص منذ بدأ فيروس كورونا بالانتشار في العالم قبل عام ونصف العام، في وقت اقترح صندوق النقد الدولي خطة مساعدة بقيمة 50 مليار دولار لتعزيز حملات التلقيح ووقف تفشي الوباء.
 

الأكثر قراءة

بوابة التعليم الاساسي الصف الثالث الاعدادي.. نتائج الطلاب برقم الجلوس 2021

اعترافات المتهم بالتحرش بطفل فى قطار الصعيد: «إديته بقشيش»

مصادر تكشف موعد انتهاء موجة كورونا الثالثة

نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي.. "بيان النجاح"

«الصحة العالمية» تحذر من مخاطر تحورات كورونا

تشديد أمني في محيط مجمع محاكم طرة بالتزامن مع حضور محمد حسين يعقوب للشهادة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة الأزهري

تلاعب التنظيم الخاص للإخوان بآيات القرآن الكريم

طلعت رضوان

شخصيات فى حياتى.. بورتريه للست أم نعناعة

جمال-أسعد

القسيس وثورة يوليو

القس. رفعت فكرى

فرج فودة.. وهل يموت الشرفاء؟

محمود خليل

«الندّاهة» ورحلة «البغدادى» إلى «قاهرة المعز»

ماجد حبته

على هامش شقة الزمالك

د.أحمد الخميسى

نكسة ٦٧.. الظاهرة خارج السياق

محمد مرعي

المجال العام ومصادر المعلومات حول مشروع العاصمة الإدارية

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

الحكومة الإسرائيلية الجديدة توافق على مسيرة للقوميين اليهود فى القدس

الخارجية الإماراتية تبحث مع نظيرتها الإسرائيلية أوجه التعاون

رئيس وزراء إسرائيل: أتطلع للتعاون مع الإمارات لدفع عملية السلام