157 إصابة جديدة بكورونا و15 وفاة في بلغاريا

سجلت بلغاريا 157 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 420 ألفا و336 حالة.



كما سجلت بوابة المعلومات الوطنية في تقريرها اليومي، حسبما أوردت وكالة أنباء صوفيا البلغارية اليوم الثلاثاء، خلال الفترة نفسها 15 وفاة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 17 ألفا و915 شخصا.

وتعافى على مدار أمس، 893 شخصا، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين في البلاد إلى 390 ألفا و388 شخصا.

ويوجد في المستشفيات حتى الآن 2239 شخصا، من بينهم 242 مريضا في العناية المركزة.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في بلغاريا 12 ألفا و190 حالة.



لقاحات كورونا حول العالم



وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، كشفت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء عن إعطاء 39ر2 مليار جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.



ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا.

ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من

حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

وأودت جائحة «كوفيد- 19» في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي بأكثر من مليون شخص منذ بدأ فيروس كورونا بالانتشار في العالم قبل عام ونصف العام، في وقت اقترح صندوق النقد الدولي خطة مساعدة بقيمة 50 مليار دولار لتعزيز حملات التلقيح ووقف تفشي الوباء.

