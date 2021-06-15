صحيفة سعودية: جرائم الميليشيات الحوثية تعكس استهتارها بالأعراف الدولية

قالت صحيفة "البلاد" السعودية، أن استمرار استهداف المواطنين المدانين من قبل المليشيات الحوثية الانقلابية المدعومة من نظام طهران؛ يعكس مدى استهتارها بالقوانين والأعراف الدولية، وذلك في ظل غياب المواقف الرادعة للمجتمع الدولي .

كما أكدت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم الثلاثاء، أن استمرار مثل هذه الأعمال يمثل انتهاكا جسيما لقواعد القانون الدولي والإنساني وتهديداً للسلم والأمن الإقليميين.

وأضافت الصحيفة أن إدانات جرائم الحوثيين تظهر التضامن الكامل مع المملكة العربية السعودية؛ لدعم كل الخطوات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية سلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وشددت الصحيفة على أن السعودية وقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن ستتصدي للميلشيات الحوثية؛ دفاعاً عن أمنها وسيادة أراضيها وحماية مواطنيها والمقيمين على أرضها.

تدمير طائرة بدون طيار باتجاه السعودية

وكان أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس الاثنين، إن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت طائرة دون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه مدينة خميس مشيط بالسعودية.

وأضاف التحالف، أنه أحبط كافة محاولات الميليشيا الحوثية العدائية تجاه المدنيين والأعيان المدنية، مشدداً على أن الهجمات العدائية ضد المدنيين الأبرياء في مأرب تتنافى مع القيم الإنسانية ومبادئ القانون الدولي الإنساني.

سقوط طائرة بدون طيار على مدرسة بالسعودية

كما أعلنت أيضاً، المملكة العربية السعودية، الأحد الماضي، عن سقوط طائرة بدون دون طيّار مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي الإرهابية على إحدى المدارس، دون حدوث أي إصابات.

ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية عن نائب المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير، النقيب مهندس عبدالعزيز آل جلبان، قوله: إن الدفاع المدني تلقى بلاغًا عن سقوط مقذوف أطلقته عناصر الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، من داخل الأراضي اليمنية تجاه إحدى محافظات منطقة عسير.

وأضاف: "وبمباشرة الجهات المختصة للموقع، اتضح أنها طائرة من دون طيّار مفخخة، وقعت على مدرسة دون حدوث أي إصابات، كما تمت مباشرة تنفيذ الإجراءات في مثل هذه الحوادث".