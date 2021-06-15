إصابات كورونا في أمريكا تتخطى 33 مليونا و474 ألفا

ذكرت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الولايات المتحدة الأمريكية ارتفع إلى 33 مليونا و474 ألفا و758 حالة.

وأفادت الجامعة - حسبما نقلت شبكة (سي.إن.إن.) الأمريكية اليوم الثلاثاء - بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس ارتفع إلى 599 ألفا و945 حالة.

وجرى تسجيل أكبر عدد من الإصابات المؤكدة - حتى الآن - في ولاية كاليفورنيا، حيث بلغ الإجمالي 3 ملايين و803 آلاف و94 حالة، كما سجلت أكبر عدد من الوفيات المرتبطة بكورونا بواقع 63 ألفا و204 حالات.



إصابات كورونا حول العالم

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم ارتفع لتتجاوز 176 مليونا حتى صباح اليوم الثلاثاء ، فيما يقترب عدد جرعات اللقاحات المعطاة حول العالم من 2.39 مليار جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 0700 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 176 مليونا و 270 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع لثلاثة ملايين و 812 ألف حالة.

لقاحات كورونا حول العالم

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، كشفت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء عن إعطاء 2.39 مليار جرعة من اللقاحات المصادة للفيروس حول العالم.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا.

ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.