الثلاثاء 15 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

العراق يعلن عن خطة وطنية لمتابعة نشر لقاحات كورونا في المحافظات

لقاح كورونا
لقاح كورونا

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية اليوم الثلاثاء، عن خطة وطنية لمتابعة نشر لقاحات كورونا ومتابعة عمل منافذ التطعيم في بغداد والمحافظات وعموم البلاد، مضيفة أنه جرى استحداث منافذ خاصة خارج المستشفيات لإجراء مسحات كورونا؛ منعا لانتقال العدوى بين المواطنين.

وأشارت الوزارة ـ حسبما أفادت قناة (السومرية نيوز) العراقية ـ إن الخطة الوطنية تتضمن زيارة فرق اشرافية ميدانية الى المحافظات لمتابعة تنفيذها وآلية عمل منافذ التلقيح، وكذلك الاطلاع على خدمات التطعيم كافة ابتداء من مرحلة التسجيل عبر المنصة الالكترونية مرورا بالفحص الطبي وحتى تلقى المستفيد للقاح.

وفي السياق، قال مدير صحة الكرخ جاسب الحجامي إن "الوزارة اتخذت إجراءات جديدة لفحص المواطنين، شملت افتتاح منافذ خاصة أكثر حداثة وتطورا وسهولة تقع خارج المستشفيات".

وافتتحت وزارة الصحة العراقية أكثر من 70 مختبرا في بغداد لتشخيص الوباء، فضلا عن منحها موافقات لعدد محدود من المختبرات الأهلية لإجراء الفحوصات الخاصة بالوباء بالنسبة للمسافرين وغيرهم.


ومن جانبها، أكدت وزارة الصحة والبيئة العراقية أن توريد لقاح (سبوتنيك- V) الروسي سيجري بعد اعتماده من منظمة الصحة العالمية.

وقال مدير الصحة العامة في الوزارة رياض الحلفي- في تصريح أوردته قناة (السومرية) الإخبارية، - إنَّ اللقاح الروسي لم يحصل حتى الآن على اعتمادية منظمة الصحة العالمية، وبعد إقراره من قبل المنظمة ستجرى مفاوضات مع الشركة المنتجة لغرض توريده إلى العراق.

على صعيد متصل، استبعد الحلفي التعاقد على استيراد لقاح "موديرنا" بسبب ارتفاع كلفته، وعدم وجود فوارق مع اللقاحات المستعملة حاليا، موضحا أن وزارة الصحة العراقية لم تجرِ حاليا أي مفاوضات مع شركة "موديرنا" للتعاقد على استيراد لقاحها المنتج.

وبيّن أن الأسباب تعود إلى ارتفاع كلفته إلى ثلاثة أضعاف لقاح "فايزر"، وأن الوزارة ستواجه إشكالات عديدة من الناحية المادية في حال التعاقد.

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