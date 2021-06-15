للحد من انتشار كورونا.. كوريا الجنوبية تقدم مساعدات إنسانية لسريلانكا

أعلن السفير الكوري الجنوبي لدى سريلانكا سانثوش وونجين جيونج، أن بلاده ستقدم مساعدات إنسانية بقيمة 500 ألف دولار لسريلانكا لمكافحة انتشار كورونا كوفيد 19 في البلاد.

ونقلت صحيفة (دايلي نيوز) السريلانكية عن جيونج قوله إن كوريا الجنوبية تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال الصحة العامة بين البلدين بارسالها مواد طبية طارئة مثل مجموعات ومعدات اختبار بي سي أر وغيرها لمكافحة جائحة كورونا.

ونظرًا لأن حكومة كوريا تعترف بسريلانكا كشريك رئيسي في جنوب آسيا، ستواصل التعاون الوثيق معها لاحتواء فيروس كورونا، وفقا للسفير.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من

حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

وأودت جائحة «كوفيد- 19» في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي بأكثر من مليون شخص منذ بدأ فيروس كورونا بالانتشار في العالم قبل عام ونصف العام، في وقت اقترح صندوق النقد الدولي خطة مساعدة بقيمة 50 مليار دولار لتعزيز حملات التلقيح ووقف تفشي الوباء.



كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

