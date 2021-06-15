أوكرانيا: 1014 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، تسجيل ألف و14 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتشير البيانات إلى أنه بعد تسجيل الإصابات الجديدة؛ ارتفع إجمالي الإصابات في أوكرانيا إلى مليونين و224 ألفا و992 إصابة مؤكدة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية.

كما سجلت البلاد 77 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس خلال 24 ساعة ليرتفع إجمالي الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 51 ألفا و769 حالة، فيما تماثل للشفاء خلال نفس الفترة 5 آلاف و511 شخصا ليرتفع إجمالي المتعافين إلى مليونين و136 ألفا و176 حالة.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وأودت جائحة «كوفيد- 19» في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي بأكثر من مليون شخص منذ بدأ فيروس كورونا بالانتشار في العالم قبل عام ونصف العام، في وقت اقترح صندوق النقد الدولي خطة مساعدة بقيمة 50 مليار دولار لتعزيز حملات التلقيح ووقف تفشي الوباء.



كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

