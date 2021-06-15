652 إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا

سجلت ألمانيا 652 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في ألمانيا منذ بداية الجائحة إلى 3 ملايين و716 ألفا و170 حالة.



وأظهرت بيانات معهد (روبرت كوخ) للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم الثلاثاء - على موقعه الالكتروني - أن البلاد سجلت في الفترة نفسها 93 وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الإصابة إلى 89 ألفا و937 شخصا.



وسجلت البلاد أكثر من 3 ملايين و586 ألف حالة تعافي من تفشي الفيروس.



أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الاثنين أنه تم إعطاء 60.1 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في ألمانيا حتى الآن.



وبحسب البيانات المعلنة اليوم، يُقدر متوسط معدل التطعيم في ألمانيا بنحو 977 ألفا و510 جرعات في اليوم الواحد.

وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق ألمانيا شهرين لتطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين.



وبدأت حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في ألمانيا قبل نحو 24 أسبوعا، ووفقا للبيانات، وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا إلى 72ر3 مليون حالة، وعدد الوفيات المرتبطة بالجائحة في البلاد إلى 89 ألفا و839 حالة.



ومضى عام و20 أسبوعا منذ الإعلان عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في ألمانيا.



يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم



وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.