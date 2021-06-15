«شخابيط على الجدران» لـ سيف الدين الأتاسي يرصد الاغتراب في العالم الغربي

"شخابيط على الجدران" هو عنوان الكتاب، الشبه سيرة ذاتية، للكاتب السوري سيف الدين الأتاسي، والصادر عن دار "موزاييك للنشر باستانبول بتركيا".

سيف الدين الأتاسي وهو المقيم بالعاصمة الفرنسية باريس، والحاصل على الدكتوراة التخصصية في البيئة والاقتصاد الزرراعية".

سيف تحدث لـ"الدستور" عن كتابه الأول والذي يعتبره، شبه مدونة ذاتية، تتناول حالات من الصحو والنوم بشطحات خيال ترصد تجوال الكاتب في أمكنة أوروبية متعددة ، يقول في مقطع من سروده، ( أصحو فجأة على أمر غير متوقع، فبعد شهور من العذاب والبرد والتسكع في ملاجىء المدن السويدية العديدة والبعيدة.. إذا لابد من العودة إلى فرنسا ولو طال السفر.. انطلقت بعد التوقيع على قبولي القرار أعدو كمهر جامح مجروح في شوارع "اوربرو" قاصدا العودة بسرعة إلى/ كارل سجوجا، معودا نفسي على أنه يجب على الرجل أن يكون حاضرا لتدريب قوته على إحتمال الشقاء في كل وقت.

عند وصولي إلى الملجأ دخلت غرفتي فلم أجد أحدا، فبكيت بمرارة من ألم غامض في الروح فللغربة والوحدة هنا طعم مختلف. اتوجه بعد ذلك إلى المقعد الواسع أمام الملجأ مثل نواطير البنايات اراقب الشارع والناس تراودني الخواطر وتسكنني الهواجس، تأتي الأفكار وترحل وأنا في انتظار ظلام لا يأتي في النهارات الطويلة لصيف السويد، حيث أن ليلهم بلا عتم ليحرس سكون الغابات ، الكتاب يتأرجح في سروده مابين الواقع والفانتازيا، ملتقطا خيوط خيالية تتماهي مع واقعه المعاش وسيرته الذاتية وتنقله الدائم مابين عدة عواصم غربية/ اوروبية، ويأمل في أن يصل كتابه أو مؤلفه برسالة فنية لا تخلو من جمااليات اللغة _ لأكبر قدر من القراء العرب وخاصة ممن يعانون لحالات من الغربة والتغريب قسرا بحثا عن لقمة العيش وحياة أفضل ، سيف الدين الاتاسي كاتب وصحافي ولد بالجمهورية السورية ونشر العديد من المقالات في المجلات والصحف العربية( مجلة العربي الكويتية، والفيصل السعودية، والمجلة العربية، وصحيفة الخليج الاماراتية...و.حاصل على جائزة "الشيخ عبد الله المبارك الصباح" للبحوث البيئية.